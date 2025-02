El taxi gallego encuentra cómo plantar cara a los VTC

Miguel Ruiz de Arcaute 28/10/2019

«Un cambio muy bueno ya que, al fin y al cabo, es ni más ni menos lo que estaban buscando las empresas ». Así valora el sector del taxi gallego la nueva modificación de la ley autonómica actual que permitirá a conductores y usuarios, desde el momento de su aprobación, la posibilidad de pactar un precio para trayectos urbanos e interurbanos para servicios precontratados. Una opción «muy positiva» que hasta ahora no se contemplaba.

Tras una dilatada y pertinaz negociación con la Xunta para lograr su implementación, el sector autonómico se apunta así una victoria en su lucha contra los VTC, que han ido ganando terreno poco a poco en localidades como Vigo, o sobre todo, La Coruña. «Vamos a mejorar mucho a partir de ahora. Es obvio que, si a una empresa se le permite establecer un precio fijo, va a poder ofrecer más calidad en los servicios», valora Manuel Chorén , presidente de la Asociación Provincial de Autopatronos del Taxi de Pontevedra, quien mantuvo ayer una reunión con la conselleira de Mobilidade, Ethel Vázquez , para abordar la implementación de las medidas.

La nueva reforma de la regulación, habilitada a través de la Ley de Acompañamiento Presupuestario, propiciará «un mayor equilibrio» entre el taxi y los VTC, en palabras de la conselleira, que avanzó que la Xunta reforzará en noviembre la inspección de los 336 VTC registrados en Galicia y analizará la petición de los taxistas de establecer una precontratación de 15 minutos para ese tipo de transporte.

Para Antonio Vázquez, presidente de la Asociación Provincial de Taxis de La Coruña, las medidas son «favorables porque con la ley vigente tenemos que trabajar en todo momento con el taxímetro y además depender del tráfico y de otras circunstancias no previstas, lo que hace que la gente tenga siempre la duda de por cuanto le va a salir la carrera». La Coruña es actualmente la única ciudad de Galicia en la que están implantadas las plataformas Uber y Cabify –a diferencia de Vigo, donde por el momento solo operan los VTC tradicionales–, lo que con toda seguridad la convertirá en el enclave donde más se harán notar las nuevas modificaciones . «Hasta ahora no ha habido ningún problema grave, pero sí que hemos observado comportamientos para los que no tienen competencias, como situarse en zonas de influencia o aparcar en paradas de taxis», afirma Vázquez.

Tras lograr una flexibilización que llevaban meses reclamando, los taxistas gallegos se centran ahora en obtener otras concesiones que pongan coto a sus competidores , como que estos tengan que ser de un modelo y unas medidas concretas o que los clientes no puedan acceder a la geolocalización del vehículo hasta que lo hayan contratado.