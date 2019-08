Homicidio/Asesinato Ya en prisión tras el alta en Psiquiatría la madre investigada por la muerte de su hija en Lugo La niña, de siete años, murió en mayo en la casa familiar de Cospeito. La mujer ha estado hospitalizada desde entonces

La madre de la niña de siete años que fue hallada muerta en su domicilio en la localidad de Muimenta, en Cospeito (Lugo) el pasado 3 de mayo ha sido trasladada a la cárcel lucense de Bonxe tras recibir el alta hospitalaria. La mujer, según informó Ep, permanecía ingresada en la unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario Lucus Augusti desde la fecha del suceso.

El ingreso en la cárcel se produce después de que a finales de mayo la juez del Juzgado Mixto Número 1 de Vilalba decretase prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un supuesto delito de homicidio o asesinato, para la madre de la niña. De hecho, recuerda Ep, la juez se tuvo que trasladar el pasado mes de mayo al HULA para tomar declaración, en calidad de investigada, a la madre de la niña.

La comitiva judicial optó por trasladarse al hospital toda vez que la mujer no había recibido el alta. No obstante, por parte de los facultativos que la trataban en el módulo de psiquiatría se había valorado que ya estaba en condiciones de prestar declaración. La mujer, que estuvo acompañada de un abogado nombrado por la investigada, se acogió a su derecho a no prestar declaración cuando acudió la comitiva judicial. Tras ello, la juez acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza, por un supuesto delito de homicidio/asesinato.