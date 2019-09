GALICIA Los padres de Diana Quer declararán en el juicio por el crimen el mismo día que El Chicle Será el próximo 29 de octubre en los juzgados de Santiago

A falta de un mes para el arranque del juicio contra José Enrique Abuín, único acusado por el crimen de Diana Quer, se empiezan a conocer detalles del cronograma de la vista oral. El primero de ellos, y uno de los más importantes, que el día 29 de octubre está prevista la declaración del Chicle, autor confeso de la muerte de la joven de Pozuelo, y también la de los padres de la chica. Es decir, en esta primera jornada, el jurado popular escuchará las explicaciones de Abuín, que previsiblemente mantendrá su estrategia de que se trató de un accidente, y también tomarán la palabra los padres de Diana.

En días posteriores está previsto que presten testimonio una de las hermanas del acusado, además de los cuñados que en su día le dieron coartada ante la Guardia Civil. El plantel de testigos se completará, por el momento, con la participación de los agentes de la Policía Judicial de La Coruña y de la UCO que se encargaron de las pesquisas durante cerca de 500 días. Ellos relatarán, a preguntas del juez y de las partes, cómo encajaron las piezas del mediático suceso hasta dar con la persona que esa noche montó a Diana en su vehículo para llevársela a la nave de Asados.

La clave de este juicio, en el que el Chicle se enfrenta a la pena de prisión permanente revisable, estribará en demostrar que Abuín secuestró a la chica para abusar de ella y que fue después de violarla cuando se deshizo de su cuerpo en el pozo de la fábrica. De ahí que la acusación vaya a prestar una especial atención a todos los detalles que apunten en esta dirección, incluido el estado en el se encontró el cuerpo (estaba desnudo) y el tiempo que el propio Abuín declaró haber estado en la nave esa madrugada (alrededor de una hora).

Prisión permanente

También juega a favor de la acusación particular el historial delictivo del procesado, que el pasado mayo fue condenado a cinco años de prisión por la detención ilegal y la agresión sexual en grado de tentativa a una joven de Boiro el 25 de diciembre del 2017. Precisamente, el caso que precipitó su detención por el crimen de Diana. Ya en este juicio se dejó entrever el objetivo último del acusado, que usó la fuerza para subir a la muchacha al coche igual que se cree que hizo con Diana, aprovechando que se trata de un maletero estanco del que no hay salida. «Está claro que no se llevo a mi hija para ir a misa» ha declarado en diversas ocasiones el padre de Diana, Juan Carlos Quer, a propósito de las intenciones de Abuín. Una creencia que comparte la fiscal del caso, que también aboga por la pena máxima para el autor de la muerte, ahora en prisión por narcotráfico.