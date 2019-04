TRIBUNALES Condenan al Chicle a cinco años por el intento de rapto y agresión sexual en Boiro El tribunal considera que su intención era violar a la víctima. «Quería satisfacer su ánimo libidinoso» asumen

Seguir Patricia Abet @PatriciaAbet SANTIAGO Actualizado: 30/04/2019 14:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El tribunal encargado de juzgar a José Enrique Abuín por el intento de rapto y agresión sexual de una joven en Boiro, caso que precipitó su detención por el crimen de Diana Quer, lo tiene claro. El Chicle es culpable no solo del rapto sino de tentativa de violación, un extremo de suma importancia de cara al proceso por la muerte de la joven de Pozuelo. La Audiencia ha concluido que la prueba analizada pone de manifiesto que lo que el acusado «buscó desde un principio y consiguió fue el privar a la denunciante de su libertad ambulatoria». La sentencia, cinco años y un mes de prisión por un delito de detención ilegal consumado, otro de agresión sexual en grado de tentativa y otro leve de lesiones.

Tampoco tienen dudas los magistrados de que su intención era coger a la mujer, «meterla en el coche y trasladarla a algún lugar para satisfacer su ánimo libidinoso». «No se le ocurre a este tribunal ninguna otra alternativa. Su intención no era la de apoderarse de su dinero o el móvil. Lo que pretendía era coger el teléfono de la víctima para que no pudiese pedir ayuda», se recoge en la sentencia hecha pública este martes.

Para la sala, «el que no lo haya podido materializar se debió, sin duda, a la entereza de la víctima, que se resistió como pudo a la agresión sufrida», y a la ayuda de los dos jóvenes que, «al acudir en auxilio de aquella, obligaron al acusado a huir del lugar del crimen sin logar su objetivo último». Ante la confirmación de los hechos, el tribunal estipula que Abuín deberá indemnizar a la joven de Boiro, aún en tratamiento psicológico, con 11.546 euros por la incapacidad temporal y las secuelas producidas.

En su fallo, la Audiencia incluye un apunte sobre la relación de este caso con la desaparición y muerte de Diana Quer. «Se juzga al acusado por lo que hizo y tenía intención de hacer ese día. No se le juzga por los hechos ocurridos en el año 2005 en el partido judicial de Noia (en relación con la supuesta violación de su cuñada, aluden los magistrados), ni por los ocurridos en agosto de 2016 en el partido judicial de Ribeira, a los que se ha referido el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación y que se han tratado de introducir a lo largo del proceso por distintas vías. Tales hechos no solo no son objeto del presente procedimiento, sino que se encuentran en fase de investigación y ni siquiera han sido juzgados», aclaran para desvincular un caso del otro.

Acto y seguido, la sala adopta un tono crítico para enfatizar que «ese rigor debería ser exigible no solo a los jueces y tribunales, sino también a los restantes operadores jurídicos, porque los efectos perversos que produce esa falta de rigor son el de transmitir a la sociedad una falsa imagen de impunidad y el de socavar la confianza de esta en los tribunales de Justicia».

La Fiscalía del caso pedía 15 años para el Chicle por el suceso de Boiro, que la Audiencia ha limitado a cinco. A la vuelta del verano, Abuín volverá a ser juzgado por los mismos delitos, aunque presuntamente consumados en el caso de DianaQuer. Piden para él la pena permanente revisable.