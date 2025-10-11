Cuatro ministros se ausentan de la celebración de la Fiesta Nacional

De los 23 miembros que componen el Consejo de Ministros, cuatro de ellos no estarán presentes este domingo en los actos de celebración de la Fiesta Nacional, según se recoge en la agenda oficial del Gobierno. La socialista Ana Redondo, ministra de Igualdad, y los ... de Sumar Pablo Bustinduy, Sira Rego y Mónica García no acudirán ni al desfile militar ni a la posterior recepción que ofrecen los Reyes en el Palacio Real.

De los cuatro ministros que no participarán de los actos organizados por el Ministerio de Defensa y la Casa Real, dos de ellos están fuera de España y dos no tienen ningún compromiso oficial que les impida cumplir con sus obligaciones. Se trata de los ministros de Igualdad y de Consumo, una del PSOE y el otro de Sumar, que no tienen ningún acto en sus agendas.

En el caso de los que están de viaje, la titular de Sanidad, Mónica García, es la única cuya agenda puede justificar su ausencia, ya que acude a un evento de alto nivel en el marco de la 17ª Cumbre Mundial de la Salud 'World Health Summit', en Berlín. El viaje de Sira Rego a Jordania, con una agenda muy marcada por el conflicto en Gaza, se podría haber organizado en otras fechas que no afectasen a su ausencia en España el día de la Fiesta Nacional.

Bajas por la alerta meterológica

El de este año será el 12 de octubre con más ausencias en la tribuna de autoridades. Además de las cuatro anteriormente mencionadas, todos ellos miembros del Gobierno, tres presidentes autonómicos ya han comunicado a la Casa Real que finalmente tampoco acudirán, en este caso por culpa de las alertas meterológicas en sus respectivos territorios.

Se trata del valenciano Carlos Mazón, el murciano Fernando López-Miras y la balear Marga Prohens. El catalán Salvador Illa, a última hora de este sábado, todavía estaba pendiente de la evolución del tiempo.

Como viene siendo habitual, el Lehendari, Imanol Pradales, tampoco estará presente en los actos oficiales de la Fiesta Nacional. El líder de Vox Santiago Abascal, aunque por una razón bien distinta, según dice por su negativa a compartir espacio con Pedro Sánchez, este año no acudirá ni a la tribuna de autoridades ni a la posterior recepción en el Palacio Real.