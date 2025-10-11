Suscribete a
Cuatro ministros se ausentan de la celebración de la Fiesta Nacional
Joan Guirado

Joan Guirado

Madrid

De los 23 miembros que componen el Consejo de Ministros, cuatro de ellos no estarán presentes este domingo en los actos de celebración de la Fiesta Nacional, según se recoge en la agenda oficial del Gobierno. La socialista Ana Redondo, ministra de Igualdad, y los ... de Sumar Pablo Bustinduy, Sira Rego y Mónica García no acudirán ni al desfile militar ni a la posterior recepción que ofrecen los Reyes en el Palacio Real.

