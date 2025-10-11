Abascal seguirá el desfile militar del 12-O «desde la calle» y no irá al Palacio Real para «no blanquear al Gobierno corrupto»

Suscribete a
El líder de Vox se lo ha comunicado personalmente al Rey a través de una carta

Santiago Abascal y Feijóo se saludan en el desfile de 2024.
Santiago Abascal y Feijóo se saludan en el desfile de 2024. Ignacio Gil
Joan Guirado

El presidente de Vox, Santiago Abascal, no estará presente en la tribuna de autoridades del desfile militar del 12 de octubre ni en la posterior recepción que ofrecen los monarcas en el Palacio Real. Así se lo ha trasladado él mismo por carta, según ... fuentes de Vox consultadas por ABC, al Rey Felipe Vl. En la misiva, según ha podido saber este periódico, el líder del tercer partido del Congreso también le informa que sí acudirá a la parada militar a arropar a las Fuerzas Armadas pero desde la calle, junto al resto de españoles.

