Abascal seguirá el desfile militar del 12-O «desde la calle» y no irá al Palacio Real para «no blanquear al Gobierno corrupto»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, no estará presente en la tribuna de autoridades del desfile militar del 12 de octubre ni en la posterior recepción que ofrecen los monarcas en el Palacio Real. Así se lo ha trasladado él mismo por carta, según ... fuentes de Vox consultadas por ABC, al Rey Felipe Vl. En la misiva, según ha podido saber este periódico, el líder del tercer partido del Congreso también le informa que sí acudirá a la parada militar a arropar a las Fuerzas Armadas pero desde la calle, junto al resto de españoles.

La razón que esgrime Abascal para no estar presente en la tribuna, como sí había estado años anteriores, es que Vox considera que «estos actos son utilizados por Sánchez para blanquear un Gobierno corrupto y peligroso». En este sentido, según ha informado al monarca, «solo compartirá espacios con Sánchez donde pueda denunciar su corrupción y su traición».

El líder de la formación, en los argumentos expuestos para justificar su ausencia en un espacio compartido con los dirigentes socialistas y de otros grupos políticos, expone que «Pedro Sánchez utiliza estos acontecimientos para blanquear un Gobierno sumido en una corrupción escandalosa y responsable de gravísimas traiciones a los intereses de España».

Noticia Relacionada La Moncloa encaja tres reveses internacionales en una semana J. Casillas Del embargo de armas cuando ya había paz, a las críticas de Trump por la OTAN y el Nobel de la Paz

En su opinión, ante esto, «no se puede ni se debe fingir normalidad institucional con un Ejecutivo ilegitimo que está dinamitando el Estado de Derecho, la convivencia pacífica y que con sus alianzas internacionales está poniendo en grave peligro la seguridad de los españoles».

Junto al resto de ciudadanos

Abascal acudirá a celebrar la Fiesta Nacional en la calle, «honrando los símbolos y apoyando a las Fuerzas Armadas», explican fuentes de la formación conservadora. El presidente de VOX considera que «su sitio está junto a los españoles», y ya hace tiempo que ha decidido que «sólo compartirá espacio con Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno en el Congreso de los Diputados, o cualquier otro lugar donde pueda denunciar la corrupción moral, política y económica de este Gobierno».