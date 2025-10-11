Suscribete a
Guía completa para seguir el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional: casi 4.000 militares, 45 aviones y más de 100 vehículos

Las Fuerzas Armadas marcharán por las calles de Madrid un año más. Habrá doble presencia de la Unidad Militar de Emergencias y debutará la Formación Mirlo

Imagen del desfile del 12 de octubre de 2024, en Madrid
Imagen del desfile del 12 de octubre de 2024, en Madrid ignacio gil

Esther Blanco y David Yagüe

Los cielos y las calles de Madrid aguardan prestos ya el paso este domingo de una selección de lo más granado de las Fuerzas Armadas españolas en el tradicional desfile por la Fiesta Nacional. Este año, al contrario que el pasado, la previsión meteorológica ... parece, en principio y a la hora del evento, despejar la posibilidad que empañó en parte la última edición, aunque parece que sí habrá bastante nubosidad. Así pues, todo indica que el público podrá disfrutar sin paraguas del recorrido de los casi 4.000 militares, policías, guardias civiles y otros funcionarios, más de 70 aeronaves y más de un centenar de vehículos.

