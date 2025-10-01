«El valenciano no es un juguete electoral ni para dividir al pueblo»: una entidad apoyada por Illa se «planta» contra Mazón

Imagen de un vídeo de presentación de la campaña de 'Activistes pel valencià-Escola Valenciana' en su web

Una entidad con la «colaboración» y los logos de la Generalitat de Cataluña y la Diputación de Barcelona (Escola Valenciana-Activistes pel valencià) ha anunciado una movilización con el lema 'Nos plantamos por el valenciano' ante la política del presidente autonómico Carlos Mazón, a quien acusan de ir del «bracito de Vox y querer dinamitar la normalización lingüística».

En un comunicado difundido en una de sus webs, preparan el ambiente para sus acciones divulgativas y de reivindicación. «No permitiremos que se juegue con la lengua por intereses partidistas», advierten, para centrar el foco en que «el valenciano no es un juguete electoral ni un símbolo para dividir al pueblo valenciano; es una lengua milenaria, viva y compartida, con una normativa clara y avalada científicamente».

Esta última alusión se refiere a los cambios anunciados por Mazón hace unos días dentro de sus 44 medidas, como renombrar la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), así como el supuesto apoyo a entidades culturales que reivindican un acercamiento del estándar lingüístico al uso de los hablantes, en vez del actual, que consideran más próximo al catalán.

«Por todo eso, Escola Valenciana reitera su compromiso de defender el valenciano ante estos nuevos ataques y de trabajar, estrechamente, con la sociedad civil y entidades para garantizar el uso social y educativo de nuestra lengua», subrayan, con esa máxima de «hoy y cada día, nos plantamos por el valenciano».

En su agenda, el primer acto está previsto para este jueves, con la 18ª Jornada Pont de Trobada 'Obrim camins al valencià' en el Centre Cultural Municipal Fortaleny (Valencia), con una ponencia de Francesc Gisbert titulada 'La resistencia lingüística. Un mundo de lenguas', toda una declaración de intenciones para animar el debate en este encuentro.

Continuarán su actividad con «proyectos educativos como Cinema a l'Escola, Ràdio Escola, Lliga de Debat... y las Trobades», ha anticipado también Ismael Vicedo, dirigente de Escola Valenciana en Alicante, ante el inicio del curso escolar y «ante los ataques al valenciano».

En el anterior año académico, durante uno de esos encuentro ('Trobades') ante miles de familias con hijos en edad escolar se afirmó «La Generalitat escampa el odio al valenciano desde que tomaron posesión».

La otra web de la entidad, la de 'Activistes pel valencià', llama a la movilización a través de un vídeo también subido a YouTube. «Venimos de lejos defendiendo la igualdad lingüística», arrancan su alegato, recordando esas actividades y otras como las del voluntariado.

Finalmente y para captar adhesiones, concluyen con esta alerta: «Ya sabemos que harán ellos, ¿y tú, qué harás? Hazte activista por el valenciano, te necesitamos».