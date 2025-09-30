Las fuertes lluvias provocan el desprendimiento de un talud del barranco del Poyo a su paso por Picanya

Las fuertes lluvias de los últimos días han provocado este martes el desprendimiento de un talud en el barranco del Poyo a su paso por la localidad valenciana de Picanya. En concreto, el incidente ha tenido lugar de madrugada en la calle Almacereta, una de las más afectadas por la dana del 29 de octubre donde todavía no habían comenzado los trabajos de reconstrucción.

Aunque no hay que lamentar daños personales, el derrumbe ha situado a la primera línea de viviendas al límite del Poyo, una circunstancia que incrementa la complejidad sobre su estabilidad.

Así, el suceso ha ocurrido en una zona en la que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estaba ejecutando trabajos enmarcados en las obras de de emergencia para reparar los daños del barranco del Poyo ocasionados por la riada de 2024.

En esta línea, fuentes de la CHJ han explicado que en la zona en la que se ha producido el desprendimiento todavía no se había actuado porque «estaba previsto que Carreteras construyera el estribo de la pasarela en la que venían trabajando desde hace meses», según ha indicado Europa Press.

Asimismo, se están llevando a cabo trabajos de cimentación en la zona afectada, donde además se había levantado un muro de escollera junto al talud desprendido, que, según han señalado fuentes oficiales, «no ha sufrido daños». La CHJ analiza ahora la «mejor solución» técnica para acometer un sostenimiento de emergencia del talud, «con el objetivo de mejorar la estabilidad del mismo».

Desde la confederación también han indicado que a causa del episodio de fuertes precipitaciones, las obras en el barranco del Poyo se han paralizado por el momento y se retomarán en función del estado del barranco, puesto que el barro «complica la entrada, salida y circulación de la maquinaria pesada».

Por otro lado, cabe recordar que el Ayuntamiento de Picanya presentó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hace apenas una semana, un proyecto integral por un importe de 2.849.228 euros para construir un muro de contención en otro tramo del barranco del Poyo, ubicado entre la calle del Sol y la calle Valencia.

