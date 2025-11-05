Valencia se presenta en la World Travel Market de Londres como un destino sostenible y accesible del Mediterráneo

Valencia participa desde hoy hasta el próximo jueves, 6 de noviembre, en la World Travel Market de Londres, una de las citas más relevantes del calendario turístico profesional internacional, para dar a conocer las novedades de Valencia y reforzar su liderazgo como destino ... urbano sostenible y accesible imprescindible del Mediterráneo.

La concejala de Turismo y presidenta de la Fundació Visit València, Paula Llobet, encabeza la delegación con una agenda de entrevistas, reuniones y encuentros con medios, turoperadores y otros agentes estratégicos, en una edición marcada por la sostenibilidad, la innovación y la gestión inteligente del turismo.

«Queremos trasladar al sector internacional las grandes novedades de la ciudad y también un mensaje claro: Valencia gestiona su turismo con inteligencia, con planificación y con datos, para mantener el equilibrio entre un turismo rentable y que preserve el estilo de vida de los residentes», ha señalado Llobet.

«Nuestro modelo sitúa al ciudadano en el centro, protege la calidad de vida y la autenticidad de nuestras calles y barrios, y busca un crecimiento turístico que mantenga el espíritu mediterráneo, amable y hospitalario que define a Valencia», ha añadido.

Durante estos días la concejala y el equipo de la Fundación mantendrán más de 20 citas con operadores y líneas aéreas como British Airways, EasyJet o Expedia; y entrevistas con medios de referencia como National Geographic Traveller, Wanderlust Magazine y Breaking Travel News, además de participar en una entrevista institucional en el centro de prensa de la feria, retransmitida por el canal oficial de WTM.

También está prevista una reunión con el consejero de Turismo de la Embajada de España en Londres, Manuel Butler, para tratar sobre los avances de València en accesibilidad turística, su candidatura al EU Access City Award y su posible próxima participación en la campaña Spain for All de Turespaña.

Además, la ciudad mostrará hoy en una presentación de destino en el stand de la Comunitat Valenciana las novedades turísticas y culturales de la ciudad que marcarán el próximo año 2026, entre las que destacan el Tercer Año Jubilar del Santo Cáliz, la apertura del Museo Sorolla en el Palacio de las Comunicaciones, la consolidación del Roig Arena como espacio cultural y deportivo de referencia y la celebración de los XII Gay Games, que convertirán a València en capital mundial del deporte, la diversidad y la inclusión. Junto a estos hitos, se dará visibilidad a los nuevos proyectos de renaturalización urbana, la restauración integral de la Iglesia de los Santos Juanes y el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 del que València será uno de los grandes enclaves europeos de observación.