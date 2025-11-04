Valencia abre el nuevo centro de mayores 'El Pilar' como «respuesta a una histórica demanda vecinal»

Valencia ha inaugurado este martes el nuevo Centro Socio Cultural de Mayores 'El Pilar', un espacio pensado para promover la participación activa de las personas mayores de la ciudad. El centro ofrecerá talleres, cursos y actividades orientadas a estimular la memoria, mantener la ... actividad física y fomentar la creatividad.

Así, el Ayuntamiento ha destinado 55.902 euros a la adecuación y equipamiento de las instalaciones el centro, que se suma a la red de 51 Centros de Personas Mayores que existe actualmente en la ciudad.

Así lo ha anunciado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, quien ha destacado durante la inauguración que «este espacio es la respuesta a una histórica demanda vecinal que asumimos como propia en la anterior legislatura y que me comprometí personalmente a hacer realidad cuando llegáramos al gobierno».

Coincidiendo con la 42 Semana de los Mayores, el barrio de El Pilar cuenta desde hoy con «un espacio vivo, abierto, luminoso, un lugar para compartir, aprender y disfrutar», ha señalado Catalá. Actualmente, el Centro Sociocultural ya cuenta con 65 mayores apuntados para realizar las diferentes actividades.

En esta línea, la alcaldesa de Valencia ha destacado que «este es un espacio que se ha diseñado con una finalidad muy clara, la de promover la convivencia, la vitalidad y el bienestar integral de las personas mayores. Este es un lugar vivo y abierto, en el que cada persona va a encontrar motivos y oportunidades para compartir, para aprender y para disfrutar. Y por encima de todo, es una declaración de respeto hacia nuestros mayores».

Además, Catalá ha insistido en que para el Ayuntamiento es «una prioridad mejorar la atención que les brinda la administración, por lo que hemos duplicado el presupuesto del Servicio de Ayuda a Domicilio y lo hemos convertido en gratuito y seguimos trabajando en nuevos programas dirigidos a nuestros mayores».

Por otro lado, la primera edil ha criticado que «este edificio no estaba destinado a ser un centro para personas mayores sino que el anterior gobierno quería un edificio sólo de despachos, algo difícilmente comprensible, ya que en el barrio de El Pilar no existía un centro de estas características».

A la inauguración del nuevo Centro Socio-Cultural de Mayores, que comparte edificio con la Oficina de Gestión de Servicios Sociales Domiciliarios y Dependencia, también ha asistido la concejala de Bienestar Social y Mayores, Marta Torrado, y la población del barrio.