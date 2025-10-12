La Universitat de Valencia suspende la actividad docente presencial en todos sus campus este lunes por las lluvias

Suscribete a
Imagen de archivo tomada en la Universitat de Valencia
Imagen de archivo tomada en la Universitat de Valencia EFE

ABC

Valencia

La Universitat de Valencia (UV), ante la situación de alerta meteorológica, mantiene el nivel de emergencia 2, lo que supone la suspensión de la actividad docente presencial en todos sus campus e instalaciones para este lunes, 13 de octubre.

En un comunicado, la ... institución académica ha señalado que las actividades docentes se llevarán a cabo en modalidad en línea «siempre que sea posible».

