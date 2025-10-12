La Universitat de Valencia suspende la actividad docente presencial en todos sus campus este lunes por las lluvias

La Universitat de Valencia (UV), ante la situación de alerta meteorológica, mantiene el nivel de emergencia 2, lo que supone la suspensión de la actividad docente presencial en todos sus campus e instalaciones para este lunes, 13 de octubre.

En un comunicado, la ... institución académica ha señalado que las actividades docentes se llevarán a cabo en modalidad en línea «siempre que sea posible».

En cuanto a las prácticas externas y clínicas, «se actuará de acuerdo con las indicaciones de la empresa o institución donde se desarrollen». «En cualquier caso, la no asistencia no tendrá repercusiones académicas para el estudiantado», ha apuntado. MÁS INFORMACIÓN Carreteras cortadas y situación del metro en Valencia este domingo por el temporal de la dana Alice La UV, respecto al resto de actividades (administrativa, investigadora, cultural y deportiva), ha recomendado que se desarrollen a distancia o en modalidad de teletrabajo. No obstante, sus edificios e instalaciones permanecerán abiertos en el horario habitual y se permitirá la actividad presencial para realizar las tareas que requieran esta modalidad, ya sea por sus características o por las circunstancias de las personas que las desarrollen. Las personas responsables de las estructuras coordinarán la actividad y la modalidad de trabajo del personal a su cargo (PI, PTGAS) con el fin de «garantizar el mantenimiento de los servicios y actividades no suspendidas». El Comité de Emergencias de la Universidad realizará un seguimiento de la situación y evaluará la posibilidad de modificar los niveles de alerta en función de la evolución meteorológica.

