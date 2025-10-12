Suscribete a
ABC Premium
Directo
Sigue el desfile por la Fiesta Nacional

Aemet avisa de que el temporal de lluvias en Valencia se va a prolongar «gran parte» de la próxima semana

La dana Alice deja 89,6 litros por metro cuadrado en Alcànta de Xuquer y 89 en Cotes en cuatro horas

La dana Alice descarga con fuerza en Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares, que solicita el despliegue de la UME

Sigue en directo el desfile de las Fuerzas Armadas por el Día de la Fiesta Nacional

Barranco del Tramuser en Almussafes (Comunidad Valenciana)
Barranco del Tramuser en Almussafes (Comunidad Valenciana) EFE

ABC

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La dana Alice ha dejado en cuatro horas 89,6 litros por metro cuadrado (l/m2) en Alcàntara de Xuquer; 89 l/m2 en Cotes; 84,1 l/m2 en Antella; 71,2 l/m2 en Castellón; 70,6 l/m2 en Càrcer. Además, ... Aemet espera que la inestabilidad por lluvias en Valencia se prolongue buena parte de la próxima semana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app