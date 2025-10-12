Carreteras cortadas y situación del metro en Valencia este domingo por el temporal de la dana Alice

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establece la alerta naranja por lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia y la mantiene en el litoral norte de Castellón.

Así lo ha indicado Emergencias la mañana de este domingo ... en una actualización de sus alertas por lluvias y tormentas publicada en sus redes sociales. Asimismo, están en aviso amarillo por tormentas en el interior norte y litoral de Castellón, además del litoral de Valencia; y por lluvias en el interior norte y litoral sur de Castellón; y litoral de Valencia.

La AP-7 en Pilar de la Horadada (Alicante) y la CV-1486 en Cabanes (Castellón) continúan cortadas al tráfico este domingo como consecuencia de las lluvias de la dana Alice, según han confirmado fuentes del Centro de Gestión de Tráfico.

En concreto, está cerrado a la circulación el túnel de la AP-7 en Pilar de la Horadada, en dirección por Murcia, desde el kilómetro 770 hasta el 773. En la provincia de Castellón, está cortada al tráfico la carretera CV-1486, desde el kilómetro 0 al 6, en el término del municipio de Cabanes.

Este sábado también se cortó por inundaciones, en la provincia de Valencia, la carretera CV-525, de los kilómetros 0 a 5, entre las localidades de Alginet y Algemesí, en ambos sentidos.

Asimismo, todas las líneas de Metrovalencia han reanudado con normalidad su circulación desde el inicio del servicio este domingo después de las numerosas interrupciones y retrasos que sufrieron este sábado como consecuencia de las fuertes lluvias provocadas por la dana Alice.

Así lo ha indicado Metrovalencia en sus redes sociales, donde a lo largo de la noche ha informado de que, en la línea 1, se ha interrumpido el servicio entre Picassent y Alginet. Posteriormente, se ha establecido transbordo de autobús sin parada en Font Almaguer ni apeaderos, que, por inundación, tampoco ha podido circular.

En esta línea también se ha visto parada la circulación por la dana Alice entre Picassent y Castelló, Bétera y Empalme, Torrent y Castelló, y Bétera y Seminari-CEU. En la L2 se ha interrumpido el servicio, alrededor de las 22.36 horas, entre las estaciones de Paterna y Lliria.

Por su parte, el Ayuntamiento de Valencia ha desactivado, sobre las 7.57 horas de este domingo, el plan de lluvias puesto en marcha ante la alerta por la dana Alice. Igualmente, no se han registrado incidencias a lo largo de la noche en la ciudad.

Así lo han informado fuentes municipales, que han detallado que el pluviómetro de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado 50,9 litros por metro cuadrado (l/m2) en València. Asimismo, los pluviómetros municipales indican que se han acumulado 57,75 l/m2 en el parque de Cabecera; 56,25 l/m2 en Ibiza; 53,80 l/m2 en Vara de Quart; 48,75 l/m2 en Ronda Sur; 48,60 l/m2 en La Torre.

También han registrado 47,75 l/m2 en Benimamet; 46,25 l/m2 en Mestalla; 45 l/m2 en Alameda; 42,80 l/m2 en Bombeo Massarrojos; 42,50 l/m2 en Grandes Vías; 41,50 l/m2 en COS; 39,80 l/m2 en Cano Molinera; 29,90 l/m2 en El Saler y 26 l/m2 en EDAR Perellonet.