Carreteras cortadas y situación del metro en Valencia este domingo por el temporal de la dana Alice

Una nube se cierne sobre la AP7 a la altura de Almussafes (Comunidad Valenciana)
Una nube se cierne sobre la AP7 a la altura de Almussafes (Comunidad Valenciana) EFE

Valencia

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat establece la alerta naranja por lluvias en el litoral sur de la provincia de Valencia y la mantiene en el litoral norte de Castellón.

Así lo ha indicado Emergencias la mañana de este domingo ... en una actualización de sus alertas por lluvias y tormentas publicada en sus redes sociales. Asimismo, están en aviso amarillo por tormentas en el interior norte y litoral de Castellón, además del litoral de Valencia; y por lluvias en el interior norte y litoral sur de Castellón; y litoral de Valencia.

