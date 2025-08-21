De Paiporta a Guipúzcoa para cumplir una promesa que nació del barro de la dana: «Te voy a ir a buscar»

La devastadora dana que azotó parte de la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre no solo provocó importantes daños materiales, sino que también sacó a relucir el lado más solidario de la ciudadanía. Miles de personas se desplazaron hasta las zonas afectadas para ayudar a quienes lo habían perdido todo. Sin duda, de aquella tragedia ha quedado el recuerdo de los voluntarios que ofrecieron su tiempo y esfuerzo sin pedir nada a cambio.

Meses después, esa memoria sigue viva en historias como la de Antonio, un vecino de Paiporta que ha recorrido alrededor de 600 kilómetros para cumplir una promesa que nació en medio del barro, el desastre y la solidaridad. Viajó hasta el municipio de Berastegi, en Guipúzcoa, para reencontrarse con Iñaki, un voluntario vasco que fue a su localidad para ayudar durante los días más difíciles tras la barrancada.

Apenas sabía su nombre y el pueblo en el que residía, pero eso no fue un obstáculo para él, que decidió emprender un viaje al País Vasco durante sus vacaciones con el propósito de hacerle entrega de una placa como agradecimiento por su ayuda tras la riada.

La historia de una promesa en medio del barro

Tras cumplirse casi diez meses desde la tragedia, Antonio tomó lo decisión de buscar a Iñaki, un hombre que, sin conocerlo de nada, lo ayudó cuando más lo necesitaba.

La historia comenzó días después de la riada, en la que el agua arrasó con municipios enteros, negocios y 228 vidas. Vecinos de las localidades afectadas, vivieron la tragedia en primera persona, como es el caso de Antonio, «una ola de agua me llegaba al pecho e intenté salvarme como pude», explica el vecino de Paiporta a ABC.

Al día siguiente, el silencio se apoderó de las calles: «No vino nadie a ayudarnos en un primer momento, pero al otro día empezaron a llegar los voluntarios y nos dieron la vida». Entre esos voluntarios, apareció el vecino de Berastegui cuando Antonio estaba con su hermana en el único bar que consiguió abrir, «se nos acercó un señor con una botella de vino y un plato de jamón y no preguntó si se podía sentar con nosotros, a lo que nosotros accedimos. Así empezó todo», recuerda el vecino de Paiporta.

Imagen del día que se conocieron Antonio e Iñaki ABC

Antonio, sorprendido, le preguntó quién era y qué hacía allí. Fue entonces cuando Iñaki le contó que venía de un pueblo de Guipúzcoa, movido solo por lo que vio en la televisión. Durante las largas charlas que compartieron, «nos abrazamos, lloramos, compartimos vino y conversación. Al día siguiente nos vimos de nuevo y una tercera vez también. Al despedirnos le dije: 'Te voy a ir a buscar' y así ha sido», relata.

Pasaron los meses y la vida siguió su curso, pero esa promesa quedó dando vueltas en la cabeza de Antonio. Cuando llegaron sus vacaciones, lo tuvo claro, aunque los únicos datos de los que disponía de él eran su nombre, un pueblo y una foto juntos. Aun así, llamó a un bar de Berastegi y contó su historia, lo que no se podía imaginar es que la persona a la que llamó conocía a Iñaki.

Le dieron el número del hijo, y Antonio organizó una comida sorpresa. Se citaron en un bar de la zona y «cuando entré, estaban todos en la mesa. Él me miró y a los dos segundos me reconoció: '¡Hombre, Toni, de Paiporta!' Y se me tiró a los brazos. Lloramos, fue muy bonito», recuerda con emoción Antonio.

Pero el vecino de Paiporta no fue el único que intentó contactar con el otro, ya que tal y como le trasladó Iñaki en su encuentro, volvió una vez más a Paiporta tiempo después pero no logró dar con él. Sin embargo, Antonio sí que pudo cumplir su palabra.

El vídeo viral

Antonio grabó el reencuentro y se lo envió a su hija, que subió el vídeo a TikTok. En la grabación, que se convirtió en viral, su hija muestra una conversación con él en la que le cuenta a través de un audio que va a viajar a Guipúzcoa durante sus vacaciones para buscar a un hombre que conoció en la dana para darle una placa como muestra de agradecimiento.

Pese a disponer de pocos datos, Antonio estaba seguro de que lo iba a encontrar: «Pues claro que lo voy a encontrar, tú no eres consciente de con quién estás hablando», le decía a su hija en la conversación de Whastapp. El vídeo también muestra un vídeo de cuando se reencontraron y pudo darle el detalle que le había preparado.

Así, la placa recoge un emotivo mensaje «Por la inmensa labor desempeñada en nuestro pueblo a consecuencia de la dana de 29 de octubre de 2024. Mil gracias por tu gran ayuda».

Imagen de la placa ABC

Las reacciones al vídeo no se han hecho esperar y durante los últimos días, miles de personas han comentado y compartido la historia en sus redes sociales. Pero, más allá de la viralidad, este viaje fue un acto íntimo y un tributo a la solidaridad de un desconocido.