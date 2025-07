El doble afectado por la dana y el incendio de Campanar reabre su negocio: «Se nos juntó todo»

«No nos lo creemos», así resume Javier Baldoví el momento que está viviendo junto a su familia el día en el que reabre su negocio en el centro comercial MN4 de Alfafar. Este jueves, tras nueve meses clausurado por la riada provocada por la dana, el complejo reabre sus puertas y, con él, vuelve a la vida la atracción de feria que regenta desde hace años y que quedó completamente anegada. «Cogió dos metros de agua y la tapó entera», detalla a ABC.

No obstante, la reapertura supone mucho más que volver al trabajo, es un símbolo de recuperación tras «un año durísimo». Javier aún recuerda con detalle el fatídico 29 de octubre: «Le dije a mi mujer que quería venir aquí al centro comercial a cerrar el toldo, por si acaso», cuenta. Pero justo al llegar a casa, su móvil empezó a sonar con la alarma de emergencia y logró evitar por apenas quince minutos, quedar atrapado por la inundación en la carretera.

Asimismo, solo unos meses antes de la barrancada, su vivienda en el barrio de Campanar, ardió en el incendio que conmocionó a Valencia en febrero de 2024. «Se nos juntó todo», aunque por suerte, tanto él como su mujer, Inga, y sus dos hijos, se encontraban fuera del inmueble en el momento del suceso, recuerda con alivio.

Pero la situación ha dado un giro de 180 grados y las buenas noticias también han comenzado a llegar todas juntas: «Empezaron las obras de rehabilitación del edificio el 1 de julio y eso también nos ha dado un poco de alegría. Vemos las cosas avanzar y cada vez estamos mejor».

«Alivio, ilusión y agotamiento»

Después de que la atracción de feria situada en la planta baja del centro comercial, haya necesitado reparaciones integrales de motor y electrónica, el regreso supone para él y para sus compañeros, una mezcla de «alivio, ilusión y agotamiento». «Llevamos muchos días de mucho trabajo para poder abrir, pero ya ves con otra cara a la gente, mucho más animada». Hasta la fecha, Javier y su familia han tenido que «tirar de ahorros» y recibir la ayuda económica de sus familiares.

Respecto a las subvenciones recibidas, Javier afirma que los seguros «se portaron muy bien y respondieron rápido». «También recibimos la ayuda de Amancio Ortega, que fue inmediata. Sin embargo, la del ayuntamiento ha tardado más, pero está empezando a llegar», señala.

Sin embargo, aunque su negocio vuelve a funcionar, no todos han tenido la misma suerte, «sé que hay algunos que no han podido abrir de nuevo por motivos económicos», lamenta. A pesar de todo, Javier insiste en mirar hacia adelante: «Estamos intentando volver a la vida que teníamos antes. Por suerte estamos todos bien y no perdimos a nadie, que es lo más importante», afirma con serenidad a este periódico.

Ahora, con la atracción lista y el MN4 -el único centro comercial que permanecía cerrado en Valencia desde el 29 de octubre- con la persiana levantada, el vecino de Campanar y su familia dan un paso más hacia la deseada normalidad, ya que dos golpes casi seguidos no han sido suficientes para detenerlos.