Una inmobiliaria roba 120.000 euros a una anciana sin familia al cambiarle los billetes por recortes de papel

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alicante a tres personas acusadas de estar involucradas en un robo con fuerza en el domicilio de una mujer de 85 años. Según la investigación, los arrestados habrían accedido a la vivienda utilizando una llave falsa y sustraído 120.000 euros en billetes de 200 euros. Para ocultar el robo, reemplazaron el dinero por recortes de papel preparados para simular los fajos originales.

Los detenidos, vinculados a una empresa inmobiliaria, son dos hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 28 y 57 años, quienes se habrían aprovechado supuestamente de la situación de soledad de la anciana para ganarse su confianza y robarle el dinero que guardaba en casa.

Al parecer, uno de los implicados había asistido a la víctima en gestiones previas relacionadas con la compra y reforma de una vivienda, por lo que tuvo acceso a la información sobre el dinero del que disponía y a una copia de las llaves del domicilio. Tras ser conocedor de la cuantía, el trabajador trasladó la información a su jefe y administrador de la empresa.

Fue en ese momento cuando comenzó el plan para crear una relación de cercanía con la víctima, acompañándola a sus diferentes actividades sociales. Con esta relación ya establecida, los implicados la invitaron a pasar dos días en un balneario, tiempo que emplearon para perpetrar el robo.

Imagen del dinero robado ABC

Lejos de ser un plan improvisado, en él estaban implicadas varias personas y estaba estudiado al detalle. El administrador de la inmobiliaria fue el encargado de preparar los recortes de papel que utilizaron como parte del engaño y la ejecución del robo en la vivienda. Por otra parte, la madre del empleado que le asesoró con su vivienda, considerablemente más joven que la víctima, fue quien la acompañó al balneario, con el objetivo de mantenerla alejada del domicilio durante el tiempo necesario.

Un cuarto involucrado, encargado de trasladar a la mujer al lugar de descanso, no estaba al tanto del verdadero propósito del viaje y fue utilizado sin conocer que formaba parte de un plan delictivo.

Investigación policial

La investigación fue desarrollada por los Grupos de Policía Judicial de la Brigada Provincial de Alicante y de la Comisaría de Distrito Centro. Las pesquisas se iniciaron tras la denuncia presentada por la propia víctima, quien descubrió el robo al comprobar el contenido del estuche donde guardaba el dinero, ya que pese a que los paquetes de billetes conservaban su cinta exterior, en el interior había papeles cortados del tamaño de billete de 200 euros.

Detenciones y registros

El principal sospechoso fue detenido en un establecimiento hostelero de Alicante en el momento en que se disponía a entregar parte del dinero sustraído. En esa actuación se intervinieron 26.000 euros en efectivo y un teléfono móvil de alta gama. Unas horas después fue arrestado el administrador de la inmobiliaria en la sede de la empresa. La última detenida fue localizada y detenida en otro punto de la ciudad de Alicante.

Durante la operación se realizaron cuatro registros: dos en domicilios particulares y otros dos en las oficinas de la inmobiliaria implicada. Dos de los detenidos, considerados los principales responsables intelectuales y materiales del hecho, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Alicante.