Mercadona revela cuál es el sueldo de sus empleados: «Cobran más que la media del sector»

Mercadona busca personal para las diferentes secciones de sus supermercados ubicados por todo el territorio nacional, para el que ofrece sueldos competitivos, por encima de la media del sector de la distribución, sin necesita de contar con experiencia.

A través de su web ... oficial, Mercadona ofrece toda clase de ocupaciones, desde puestos para sus tiendas hasta trabajos en sus bloques logísticos, oficinas y centros tecnológicos. Para todos ellos, la única manera de optar es creando un perfil de su portal de empleo y presentando la candidatura al que más le interese al aspirante.

En el caso de los trabajos que oferta Mercadona para sus supermercados, las atareas van desde descargar y reponer hasta pasar por caja o secciones como listo para comer, pescadería, horno, frutería, verdura, carne y charcutería o limpieza.

No obstante, puntualiza la compañía de origen valenciano que preside Juan Roig que no es necesaria experiencia, puesto que corre a cargo de la empresa. Además, ofrece proyección laboral dentro de la misma y facilidades como conocer el horario el día 20 del mes anterior.

Respecto al sueldo, Mercadona ofrece a los trabajadores de supermercado una retribución mensual bruta con progresión salarial de 1.685 a 2.280 euros en una jornada semana de cinco días, 40 horas a la semana. Para una jornada de 20 horas, tres o cinco días según necesidad, va de 843 a 1.140 euros; y para una de 15, o dos días a la semana, de 632 a 855 euros.

Cuánto paga Mercadona

De esta manera, en el primer año de trabajo en Mercadona, para una jornada de 40 horas semanales el salario es de 1.685 euros brutos al mes. Con más de cuatro años de antigüedad asciende a un total de 2.280 euros brutos al mes.

La empresa señala que «ofrece una remuneración superior a la media del sector» (aproximadamente un 27% superior al Salario Mínimo Interprofesional) y trabaja para mejorar el poder adquisitivo de su plantilla mediante acciones concretas. Un ejemplo claro de ello es la decisión adoptada en diciembre de 2024 de aumentar los sueldos en un 8,5%, superando en más de cinco puntos el índice de precios al consumo (IPC).

El modelo de Recursos Humanos de Mercadona ha sido reconocido en diferentes ocasiones. Merco, uno de los principales monitores empresariales de reputación corporativa en España, sitúa a la compañía de Juan Roig como la mejor empresa del sector en España para trabajar. Financial Times también destaca su Lote de Valor.