Juan Roig desvela cuánto gana un gerente en Mercadona: «Hay que cuidar muy bien al trabajador»

El presidente de Mercadona, Juan Roig, impartió este pasado miércoles una ponencia en el marco del 40º Congreso de Aecoc en la que defendió el derecho a sentir orgullo por ser empresario y dejar de avergonzarse por ganar dinero. Asimismo, insistió en la ... necesidad de cuidar a sus empleados para conseguir los objetivos que demanda la compañía líder del sector de la distribución.

De hecho, Mercadona ya lo forman cerca de 120.000 trabajadores. Durante su intervención, Juan Roig instó a «cuidar muy bien» al empleado y mostró «orgullo» por todos ellos. Insistió que «un trabajador no solo son manos, si no corazón y cerebro».

«Las manos puedes comprarlas, el corazón y cerebro necesitas que se sienta bien tratado como ser humano, y bien tratado no es hacer lo que el trabajador quiera, sino lo que el trabajador necesita». Al respecto, Juan Roig avanzó que un gerente tipo A en Mercadona, que supone la amplia mayoría de la plantilla, cobra 2.100 euros mensuales netos.

En 2024, Mercadona creó más de 6.000 nuevos puestos de trabajo de empleo estable y de calidad, 4.300 en España y 1.700 en Portugal, hasta alcanzar la cifra de 103.000 personas y 7.000 respectivamente. Además, ha incrementado el salario un 8,5%, más de cinco puntos por encima del IPC de España y Portugal.

Además compartió una variable (prima) de 700 millones de euros por objetivos que va ligada a los beneficios de la compañía. Esto supone que un trabajador con más de cuatro años de antigüedad haya recibido el 1 de marzo de este año 6.000 €/brutos, correspondiente a tres mensualidades en variable.

Los sueldos de Mercadona

La empresa valenciana ofrece una remuneración superior a la media del sector (aproximadamente un 27% superior al Salario Mínimo Interprofesional) y trabaja para mejorar el poder adquisitivo de su plantilla mediante acciones concretas.

La planificación horaria es otro de los aspectos más apreciados por la plantilla de Mercadona. Los trabajadores conocen su horario con antelación, así como los turnos y días libres, lo que facilita la conciliación entre la vida personal y laboral.

Además, disponen de distintas opciones de jornada semanal según el tipo de contrato, permitiendo una mayor flexibilidad para que las personas puedan organizar su tiempo de forma eficiente y responder a las necesidades del negocio en épocas de mayor actividad.