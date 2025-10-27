Suscribete a
ABC Premium
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este lunes 27 de octubre

Mercadona anuncia cambios en su horario para el sábado 1 de noviembre, Todos los Santos

La cadena de distribución ofrece servicio especial por el festivo nacional en sus supermercados

Juan Roig desvela cuánto gana un gerente en Mercadona: «Hay que cuidar muy bien al trabajador»

Imagen de archivo tomada en un supermercado de Mercadona
Imagen de archivo tomada en un supermercado de Mercadona JUAN CARLOS SOLER
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mercadona ha anunciado que abrirá sus supermercados ubicados en la gran mayoría de España el próximo sábado 1 de noviembre, jornada en la que se celebra el festivo nacional de Todos los Santos. Eso sí, será con horario especial, diferente al que mantiene ... el resto de días de la semana.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app