Mercadona anuncia cambios en su horario para el sábado 1 de noviembre, Todos los Santos

Mercadona ha anunciado que abrirá sus supermercados ubicados en la gran mayoría de España el próximo sábado 1 de noviembre, jornada en la que se celebra el festivo nacional de Todos los Santos. Eso sí, será con horario especial, diferente al que mantiene ... el resto de días de la semana.

Según ha informado la cadena de distribución presidida por Juan Roig a través de sus diferentes canales oficiales, Mercadona abre el sábado 1 de noviembre en un horario especial de 9.00 hasta las 15.00 horas. De esta manera, permanecerán cerradas sus tiendas por la tarde.

Una decisión, la de cambiar el horario en el festivo nacional del 1 de noviembre que este 2025 cae en sábado, que también se ha comunicado a los clientes en carteles informativos colocados en los lineales de los propios supermercados.

No obstante, Mercadona recomienda utilizar el buscador de supermercados habilitado en su página web para conocer el horario personalizado de cada área geográfica, puesto que para el festivo del sábado 1 de noviembre sí hay autonomías donde tampoco abrirá tiendas en horario especial, como es el caso de Galicia, Navarra y el País Vasco, o también parte de Aragón, en concreto, la provincia de Huesca.

La política de Mercadona con los festivos pasa por cerrar sus tiendas para tratar de conciliar el descanso de sus trabajadores con el servicio de sus clientes, salvo en casos puntuales como cuando caen sábado o durante la campaña de verano en lugares con mayor afluencia turística.