Suscribete a
ABC Premium
Directo
El ministro de Exteriores ruso dice que el plan de Trump en Gaza es demasiado impreciso

Mercadona busca personal para repartir pedidos tres días a la semana por 1.300 euros al mes

La cadena de distribución presidida por Juan Roig ofrece diferentes empleos para los que no requiere experiencia previa

Mercadona revela por qué los tomates Canarios que vende en sus supermercados no son originarios de Canarias

Imagen de archivo de un repartidor de Mercadona
Imagen de archivo de un repartidor de Mercadona JUAN CARLOS SOLER
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mercadona busca personal para repartir pedidos que realizan sus clientes a través de su página web. La compañía valenciana de distribución ofrece contrato fijo y un sueldo competitivo para este puesto, para el que sólo es necesario un único requisito.

Según especifica en ... su Portal de Empleo, donde se recogen todas las ofertas de trabajo disponibles, Mercadona busca repartidores en sus almacenes y bloques logísticos para hacer llegar a sus clientes los productos que piden de manera online.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app