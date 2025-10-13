Mercadona busca personal para repartir pedidos tres días a la semana por 1.300 euros al mes

Mercadona busca personal para repartir pedidos que realizan sus clientes a través de su página web. La compañía valenciana de distribución ofrece contrato fijo y un sueldo competitivo para este puesto, para el que sólo es necesario un único requisito.

Según especifica en ... su Portal de Empleo, donde se recogen todas las ofertas de trabajo disponibles, Mercadona busca repartidores en sus almacenes y bloques logísticos para hacer llegar a sus clientes los productos que piden de manera online.

Mercadona ofrece para este puesto formación remunerada, proyección laboral dentro de la empresa y horario conocido el día 20 del mes anterior. Como es lógico, el único requisito indispensable para presentar candidatura a tal trabajo es disponer del carné de conducir para llevar las furgonetas de reparto.

En cuanto al sueldo, Mercadona ofrece con contrato fijo dos turnos diferentes en relación al perfil del candidato. Uno de 40 horas a la semana, o lo que es lo mismo cinco días, en turnos rotativos de mañana y tarde, con una retribución mensual bruta con progresión salarial de 1.685 a 2.280 euros.

Asimismo, Mercadona también ofrece trabajar de repartidor de pedidos online en una jornada de tres días -22,5 horas a la semana, con turnos de mañana y tarde, con un sueldo que comenzará en 948 y subirá después a los 1.283 euros al mes.

Entre sus funciones, el empleado de Mercadona tendrá que cargar los pedidos en la respectiva furgoneta de reparto, conducir hasta el destino, descargar y entregar la compra en la casa o lugar de recepción indicado por el cliente.

Cómo trabajar en Mercadona

La única forma de trabajar en Mercadona pasa por crear un perfil de candidato en su Portal de Empleo, al que se accede a través de su página web, en el apartado 'Trabaja con nosotros'. La compañía presidida por Juan Roig no gestiona solicitudes de empleo a través de los siguientes canales: teléfono, correo, redes sociales o desde nuestro formulario de contacto.

Con su currículum, conectando con LinkedIn o rellenando sus datos manualmente, los candidatos pueden inscribirse e indicar sus preferencias por jornada, tipo de contrato, ubicación o área de interés (Tienda, Bloque Logístico, Mercadona Online, Mercadona IT u Oficinas).

Esto permite a la empresa tener en el radar todos los perfiles, identificar oportunidades y contactar proactivamente con los candidatos que encajen con alguna vacante, se hayan inscrito o no previamente en alguna oferta activa.