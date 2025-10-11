Mercadona busca personal para sus supermercados de Sevilla con sueldos de hasta 1.685 euros al mes

Mercadona ha publicado nuevas ofertas de empleo en la provincia de Sevilla dentro de su plan de ampliación de plantilla. Concretamente, la empresa valenciana busca personal para trabajar en distintos supermercados. Todas esas ofertas son para contratos temporales y con diferentes opciones de ... jornada semanal, adaptadas a las necesidades de lo que el interesado haya especificado en su perfil.

Tal y como se muestra en el portal de empleo de Mercadona, las vacantes están disponibles en los supermercados de Dos Hermanas, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Pilas y Sanlúcar la Mayor. La empresa busca perfiles variados de personal, con sueldos que pueden alcanzar los 1.685 euros al mes.

Esta es la oferta de empleo que anuncia Mercadona en Sevilla

Como ya se ha adelantado, las ofertas publicadas por Mercadona corresponden al puesto de personal de supermercado con contrato temporal. La empresa ofrece formación remunerada desde el primer día y un horario conocido con antelación, lo que facilita la organización personal y laboral. Además, según los datos que el candidato haya indicado en su perfil, Mercadona puede ofrecer diferentes opciones de horarios semanales.

Horarios y sueldos ofertados por Mercadona en sus vacantes de Sevilla 40 horas a la semana: Jornadas semanales de cinco días y turnos rotativos de mañana y tarde | 1.685 euros brutos mensuales.

20 horas a la semana: Jornadas semanales de cinco o tres días, según necesidad, y turnos fijos y/o rotativo | 843 euros brutos mensuales.

15 horas a la semana: Jornadas semanales de dos día | 632 euros brutos mensuales.

Mercadona recuerda que el personal de tienda trabaja en varias secciones, por lo que las tareas varían en función de las necesidades diarias; entre las habituales se incluyen labores de descarga, reposición, pescadería, cajas, horno, sección «Listo para comer», fruta y verdura, carne y charcutería o limpieza.