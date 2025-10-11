Mercadona busca personal para sus supermercados de Sevilla con sueldos de hasta 1.685 euros al mes

Tal y como se muestra en el portal de empleo de Mercadona, las vacantes están disponibles en los supermercados de Dos Hermanas, Coria del Río, Mairena del Aljarafe, Pilas y Sanlúcar la Mayor. La empresa busca perfiles variados de personal, con sueldos que pueden alcanzar los 1.685 euros al mes.
Esta es la oferta de empleo que anuncia Mercadona en Sevilla
Como ya se ha adelantado, las ofertas publicadas por Mercadona corresponden al puesto de personal de supermercado con contrato temporal. La empresa ofrece formación remunerada desde el primer día y un horario conocido con antelación, lo que facilita la organización personal y laboral. Además, según los datos que el candidato haya indicado en su perfil, Mercadona puede ofrecer diferentes opciones de horarios semanales.
40 horas a la semana: Jornadas semanales de cinco días y turnos rotativos de mañana y tarde | 1.685 euros brutos mensuales.
20 horas a la semana: Jornadas semanales de cinco o tres días, según necesidad, y turnos fijos y/o rotativo | 843 euros brutos mensuales.
15 horas a la semana: Jornadas semanales de dos día | 632 euros brutos mensuales.
Mercadona recuerda que el personal de tienda trabaja en varias secciones, por lo que las tareas varían en función de las necesidades diarias; entre las habituales se incluyen labores de descarga, reposición, pescadería, cajas, horno, sección «Listo para comer», fruta y verdura, carne y charcutería o limpieza.
