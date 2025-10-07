Mercadona revela por qué los tomates Canarios que vende en sus supermercados no son originarios de Canarias

Mercadona revela por qué los tomates Canarios que vende en su supermercado no son originarios de Canarias

Tomar frutas, verduras y hortalizas es importante en una buena alimentación. Estos tipos de alimentos nos aportan vitaminas, fibra, minerales, agua, azúcares naturales o antioxidantes, entre otros nutrientes necesarios para nuestro organismo.

En la actualidad podemos encontrar gran cantidad de estos vegetales en los supermercados y tiendas españolas. Aunque muchas de ellas son de temporada, otras se cultivan durante todo el año, por lo que están disponibles siempre para su consumo.

Entre estas encontramos el tomate, el cual, aunque su momento idóneo para comerlo sean los meses de verano, siempre está a la mano en fruterías y verdulerías. El hecho de encontrarlo siempre disponible puede hacer que los consumidores se interesen por el origen del tomate y preguntarse dónde se cultiva y en qué condiciones, por ejemplo.

Esto puede responderse, en parte, gracias a la información que se ofrece en los puestos de venta, donde se suele especificar el tipo de tomate que se ofrece y su procedencia. Pero, en algunas ocasiones, estas indicaciones pueden dar lugar a error o a confusión por los términos utilizados.

Mercadona explica por qué el tomate Canario no viene de Canarias

Esto es justo lo que ocurre en el caso de Mercadona, la popular cadena valenciana de supermercados extendida por toda España y parte de Portugal. Concretamente nos referimos al tomate Canario que venden ya que, por este nombre, muchos clientes podrían pensar que se trata de un tomate que viene de Canarias, pero es falso.

Según especifican desde la propia web de Mercadona, «el tomate Canario es un tipo de tomate y no una denominación de origen», lo cual aclarala pregunta «¿por qué el tomate Canario no es de origen Canarias?».

Esta cuestión también se ha resuelto en alguna ocasión en redes sociales, como hace dos años, cuando un usuario compartió una foto de un cartel en el que se podía leer 'tomate Canario procedente de Portugal', lo que produjo confusión en el cliente. En ese momento, Mercadona contestó en la red social utilizada, X, exponiendo la realidad que hemos explicado anteriormente.

Así, el consumidor pidió claridad a la cadena, sugiriendo que podrían especificar en sus carteles informativos poniendo las palabras 'tomate variedad Canario', algo que, desde Mercadona, tomaron en consideración para revisarlo.

Cabe añadir que el tomate es una hortaliza, aunque desde del punto de vista de la botánica es una fruta, que tiene muchas variedades y tipos. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), se clasifican en «carnoso, redondeado o semiesférico y con estrías; cereza o cherry, de pequeño tamaño, rojo y redondo; el pera, alargado con mucha proporción de carne, muy sabrosos y aromáticos y muy aptos para elaborar conservas, salsa y purés, y el redondo, que por lo general son frutos de dolor rojo, aunque los hay también amarillos, redondos, de superficie lisa y fruesa y sabor dulce.