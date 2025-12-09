El IVAM se expande por la UV con una muestra colaborativa que da «nueva vida» a obras afectadas por la dana

El Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) se expande por los campus de la Universitat de València (UV) con el proyecto colaborativo 'Rebrot' que busca acercar el arte contemporáneo a la comunidad universitaria a través de obras afectadas por la dana a las que ... se les ha dado «una nueva vida».

'Rebrot' cuenta con un total de 11 obras -8 esculturas y tres pinturas- de Alberto Corazón, Miquel Navarro, Juan Asensio, Juan Carlos Nadal, Andreu Alfaro y Sanleón ubicadas en los diferentes espacios del Campus de Blasco Ibáñez, Tarongers y Burjassot.

La presentación ha tenido lugar este martes en el Espai Vives de la Universitat de València y ha contado con la presencia de la rectora de la institución académica, Mavi Mestre; la vicerrectora de Cultura y Sociedad, Ester Alba; y la directora del IVAM, Blanca de la Torre.

Mavi Mestre ha puesto en relieve este proyecto conjunto entre la universidad y el museo que «recupera la fuerza simbólica del arte después de la terrible dana que va golpeó nuestro territorio en octubre del 2024».

«En las zonas agrícolas de la comarca de la Safor el 'rebrot' es cuando das por perdida una cosa que vuelve a revivir», ha indicado la rectora, quien ha destacado que, después de que la dana afectara «gravemente» el almacén donde se custodiaban diversas piezas de la colección del IVAM, «estas obras vuelven a la vida pública y lo hacen ocupando espacios de la Universitat de València» gracias al proceso de restauración «minucioso, riguroso y altamente especializado» llevado a cabo.

En esta línea, la rectora ha incidido en que 'Rebrot' «no es solo una exposición» sino que supone «una lectura colectiva sobre la fragilidad y sobre la capacidad de resiliencia y de reconstrucción» donde las piezas de los artistas se exponen ante el público con «una potencia totalmente renovada».

«Alma regeneradora que emerge de la resistencia»

Asimismo, ha apuntado que su recorrido por los campus es «un recuerdo de la vulnerabilidad material pero también de lo que emerge en una comunidad que coopera, que sabe enfrentarse a las adversidades y que lo hace con dignidad e inteligencia».

«Las obras representan una alma regeneradora que emerge de la resistencia de la acción colectiva y este es también el sentido profundo de esta colaboración entre la Universitat de València y el IVAM y, este sentido profundo es un trabajo conjunto que resignifica las obras, que acompaña su recuperación y que las transforma en testimonios de un tiempo que nos pide responsabilidad y compromiso», ha manifestado.

Por su parte, la directora del IVAM ha explicado que la muestra cuenta con un total de 11 obras todas ellas afectadas por la dana a excepción de una obra de Alberto Corazón y otra de Miquel Navarro.

En esta línea, ha explicado que tras la inundación resultaron afectadas «un total de 128 obras» de las cuales, a lo largo de 2025, se han restaurado 70 obras pero que los trabajos de intervención pendientes continuarán durante 2026.

Respecto a las obras restauradas, De la Torre ha subrayado que estas «se presentan nuevamente al público cargadas de una renovada potencia simbólica». «En esta reaparición no solo narran historias de destrucción y de pérdida, sino también de regeneración, de resiliencia y de la importancia de la acción colectiva frente a la comunidad», ha sostenido.

Así, ha señalado que 'Rebrot' está concebido «casi como una sala del propio IVAM» que «responde a la idea de que la cultura, el arte y los museos son un derecho y, por eso, queremos también ser museo fuera del museo, y, en este caso, ocupando lugares emblemáticos del campus».

«Poder transformador del arte»

«Esta colaboración, además, refuerza esa idea del IVAM como instituto», ha indicado Blanca de la Torre, al tiempo que ha apuntado que en esa faceta de instituto es «donde confluye esa idea de la movilidad, esa tradición museística con la dimensión académica, donde se entrelazan ambas».

La directora ha incidido en que 'Rebrot' se concibe como la primera de una serie de colaboraciones futuras entre ambas instituciones cimentadas en «la convicción compartida del poder transformador del arte».

La vicerrectora ha señalado que este proyecto se puede interpretar como una iniciativa conjunta que buscar «articular esfuerzos, intenciones y deseos compartidos con un propósito de acercar el arte contemporáneo al estudiantado y, en general, a los públicos más jóvenes y diversos de nuestra sociedad valenciana».

Así, ha destacado que, con esta colaboración, la UV «reafirma su compromiso con la sociedad, con la ciudadanía, con su comunidad y con la idea de una cultura universitaria abierta, participativa y transformadora».

«'Rebrot', además de museo, es exposición, es arte pero, también, es resiliencia, es una forma viva de la cooperación y de la continuidad. Una llamada entre la cultura como práctica con un espacio de encuentro y con una fuerza colectiva capaz de generar excesos sociales, emocionales y materiales de nuestro entorno», ha subrayado Alba.

Obras en los tres campus de la UV

El campus de Blasco Ibáñez alberga la mayor concentración de obras de esta primera fase del proyecto 'Rebrot' que se expande a lo largo de los tres campus de la UV.

En el edificio de Rectorat se exhibe 'Conversación con Brancusi III' (2001), de Alberto Corazón. La Facultat de Medicina i Odontología acoge dos esculturas de Miquel Navarro: 'Figura puente' (2003) y 'Tótem de luna' (1995).

En l'Espai Vives también se muestran dos obras de Miquel Navarro: 'Simbiosis' (2003) y 'Templo sentado' (2003). Por último, en el Aulari III se localizan 'Sin título' (2006), de Juan Asensio y 'Haboob' (2011), de Juan Carlos Nadal.

Asimismo, el Campus dels Tarongers, en la Facultat de Formació del Professorat expone 'Las afinidades electivas' (1986), del escultor valenciano Andreu Alfaro.

Por último, en el campus de Burjassot, l'Escola Tècnica Superior d'Engenyeria (ETSE) acoge una trilogía de obras pictóricas. En concreto, el artista Juan Sanleón presenta una serie de tres obras: 'Flotó de Llebeig' (2005), 'L'om' (2006) y 'Nit' (2006).