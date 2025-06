Las horas más críticas de la dana en el Cecopi: «Si hemos confinado por un puto virus, ¿no vamos a hacerlo por esto?»

Durante estos últimos meses, la investigación judicial abierta tras la catastrófica dana -con 228 muertos- que arrasó la provincia de Valencia ha ido ofreciendo nuevos detalles sobre lo ocurrido aquella fatídica tarde del 29 de octubre en la reunión del Centro de Coordinación Operativa ... Integrado (Cecopi), el órgano que dirigía la emergencia.

Las declaraciones de los dos únicos imputados -la exconsellera Salomé Pradas y el entonces secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso- y de los testigos que han comparecido ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja han ayudado a entender -en parte- qué pasó en ese encuentro y el nivel de tensión que se alcanzó ante la magnitud de la tragedia.

Un día después de su testifical, el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, ha remitido a la magistrada un documento de 36 páginas que traza un relato cronológico -desde el punto de vista del experto- a través de las llamadas, de los correos y de las capturas de las conversaciones de WhatsApp que mantuvo con su superior, el delegado territorial Jorge Tamayo, la presidenta de Aemet o sus compañeros en el organismo, entre otros.

El escrito, dividido en 86 puntos y consultado por ABC, aborda las reuniones del Cecopi del 29, 30 y 31 de octubre, pero se centra de forma más extensa en la primera. Núñez no revela más datos de los que ya explicó en su larga comparecencia del lunes ante la instructora, pero los mensajes adjuntos sí ahondan en lo ocurrido en un encuentro que empezó a las 17h, que él seguía de forma telemática y en el que sólo intervenía para actualizar la situación meteorológica.

«Casi desde el minuto uno» el foco estuvo puesto en la posible rotura de la presa de Forata y en una hipotética evacuación. Tras una hora de receso con la pantalla en negro -entre las 18 y 19h- para quienes lo seguían por videollamada -la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé o los representantes de la Confederación Hidrográfica del Júcar- se reanuda el encuentro.

A partir de entonces, de acuerdo con el relato de Núñez, se empieza a hablar de lanzar un mensaje a la ciudadanía. En un primer momento, dirigido a las poblaciones aguas abajo de Forata, que podía colapsar en dos horas. Se hablaba de desalojar Montroi y Real, pero Bernabé comentó que no había recursos para evacuar a 5.000 personas. Tampoco conseguían contactar con sus alcaldes.

Fue ahí cuando la delegada del Gobierno propuso una orden de confinamiento. «Al menos, fue a la que vi con más decisión para llevarla a cabo», apostilla el experto. «Recuerdo que dijo que iba a poner a los asesores jurídicos (o algo así) de la Delegación a redactar la orden y recuerdo también que dijo algo así como 'si hemos confinado por un puto virus no vamos a hacerlo por esto'. El caso es que no sé qué pasó, pero el tema del confinamiento ya no recuerdo que se hablase más ese día», señala.

Los dos ES-Alert

«Van a indicar que se refugien en plantas altas ante la dificultad de evacuación. El mensaje va a ir a las dos Riberas porque el Júcar también puede causar problemas. Realmente es que yo creo que no saben ahora mismo ni cómo está la situación», le dice Núñez a Tamayo a las siete y media de la tarde. Pocos minutos después, se decide restringir los movimientos en toda la provincia de Valencia.

A pesar de no ser competencia suya, el jefe de Climatología de Aemet en la Comunidad Valenciana interviene antes de las 19:40h: «Dije que no veía mucho sentido en sectorizar los confinamientos o el envío de mensajes (que era de lo que se estaba hablando y perdiendo mucho tiempo)». «Van a enviar mensajes masivos sms a toda la provincia», indica a las 19.48h y sigue relatando, a las 20.02, que «la urgencia está en el embalse pero está media provincia inundada, con gente atrapada en carreteras, al menos 14 km en la A7, de gente que hay que rescatar».

El segundo parón en el Cecopi, destinado a concretar el mensaje ES-Alert, se produce entre las 20.05 y las 20.49h. A las 20.11h recibe la alerta aconsejando limitar movimientos en su teléfono móvil y afirma que habría otro específico para la Ribera Alta, Baixa, Horta Sur y Hoya de Buñol, «aconsejando alejamiento de cauces y subir a plantas». Al no estar en zona de envío, no lo recibió.

«Supongo que di por supuesto que se había enviado junto con el que yo recibí. Sin embargo, ese segundo mensaje tarda mucho en enviarse, se recibió tres cuartos de hora después del primero (20.57h). Desconozco el motivo por que se tardó tanto en enviar este segundo mensaje ya que la reunión estaba suspendida», detalla Núñez. A las 21.42h, la situación en Forata empieza a mejorar, pero los servicios de emergencia están colapsados. El escenario es dantesco -el 112 recibió 19.821 llamadas durante toda la jornada, que al parecer no llegaron al Cecopi- y a medianoche se empieza a hablar de «múltiples víctimas» y de movilizar a forenses.

Complicado refuerzo del Ejército

Los problemas de acceso a la zona cero fueron una constante en las siguientes reuniones a las que José Ángel Núñez asistió. «Lo del Cecopi es de locura, dejan la reunión abierta, ves a gente trabajando, y de vez en cuando llego un político y se reanuda», comenta a las 15.20h del 30 de octubre.

En la última reunión en la que participó, el 31 por la tarde, se trató la posibilidad de llegada de refuerzos del Ejército: «Creo que en ese momento se habló de 4.000 soldados, pero había dos problemas, uno logístico, y es que había que alojarlos para lo que comentaron que se iba a trasladar un barco, pero que estaba en Ferrol y tardaría dos días, y otro de capacidad de gestión. El jefe provincial de bomberos dejó claro que no disponía de cuadros de mando, creo que dijo que estaba esperando refuerzos de la Comunidad de Madrid, y que sin cuadros de mando era difícil aceptar más efectivos».

«Nadie planteó en esa situación algo que a mí me parecía claro: si una catástrofe de estas dimensiones no la podía gestionar el director operativo de la emergencia por falta de mandos, parecía evidente que se debía de haber planteado la cesión del mando a otros organismos nacionales», zanja Núñez.