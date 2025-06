El Gobierno de Mazón carga contra un jefe de la Aemet por «tapar su incompetencia» ante la juez de la dana

La vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, ha arremetido duramente este martes contra el jefe de Climatología de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, al que ha señalado por «tapar su incompetencia» durante la dana ... «con manifestaciones que están fuera de lugar» y con una «ausencia absoluta de autocrítica» y «una falta de responsabilidad».

Así ha respondido Camarero al funcionario que este lunes declaró en calidad de testigo ante la juez que investiga la gestión de la barrancada. En su larga comparecencia y entre muchas otras cosas, Núñez indicó que le sorprendió el mensaje tranquilizador que lanzó el Ejecutivo autonómico a mediodía del 29 de octubre -con el aviso rojo activo desde primera hora- y calificó como incomprensible que sólo se pidiera precaución al circular por carreteras.

Un mensaje que, según la vicepresidenta, fue «exactamente el mismo» que realizó la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, a partir de «información de la propia Aemet». Durante la rueda de prensa habitual tras la reunión semanal del Ejecutivo de Carlos Mazón, su portavoz ha criticado que Núñez hablara de «cuestiones que ni le competen ni le corresponden en lugar de explicar cómo pudo haber esa falta de previsión».

«Las previsiones respecto a la lluvia fallaron y las alertas estaban condicionadas» por ellas, ha reiterado. «Manifestaron -desde Aemet- que se iba a llegar a 200 litros cuando se cuadriplicó esa previsión», ha agregado. «Es la misma persona que falló, que no acertó y no reaccionó cuando cayeron 800 litros, y no avisó a la Confederación Hidrográfica del Júcar para decir 'tened cuidado' porque esto va a condicionar la situación de los barrancos y los cauces y puede llevar a la situación que provocó, especialmente en el barranco del Poyo», ha espetado. También ha acusado al jefe de Climatología de no coordinarse con Bernabé para «tomar las medidas pertinentes» y de «no avisar al propio Cecopi», cuya reunión seguía de forma telemática.

Camarero ha calificado como «muy preocupante» que Núñez diga que «acertar la cantidad de lluvia es una fantasía», lo que además demuestra, a su juicio, que «los protocolos no funcionan» y tampoco se han modificado en estos siete meses, lo que cree «irresponsable».

Desde Aemet vienen defendiendo desde hace meses que emitieron a las 7.36 horas del 29 de octubre un parte en el que se avisaba de precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado en zonas de Valencia en 12 horas, una cantidad que mostraba un umbral que podía superarse pero no un nivel máximo de lluvia.

En ese documento, se incluía una nota aclaratoria que aseguraba que, además, esta acumulación podía darse en un periodo de dos o tres horas, unas previsiones que llevaron a Aemet a activar el aviso rojo por lluvias. En la misma línea, cuestionado por los periodistas, el experto sostuvo este lunes que las alertas fueron suficientes y se mandaron a tiempo.

«La gestión del riesgo se hace en base al umbral o a la probabilidad de ocurrencia, y eso es así siempre, no solo en meteorología, sino que en cualquier toma de decisiones el riesgo se gestiona en base a la probabilidad de ocurrencia», explicó. «Pensar que se puede gestionar el riesgo con cantidades exactas o con valores exactos es una fantasía», zanjó.