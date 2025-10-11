Suscribete a
Una entidad con apoyo de Illa envía a activistas a las aulas para que los alumnos cambien castellano por valenciano

«¡Prueba el valenciano en tu instituto!», la campaña de captación de voluntarios de Escola Valenciana con un programa concreto dirigido a las familias

Colectivos de inmigrantes convocan una manifestación en Valencia contra el Día de la Hispanidad: «No hay nada que celebrar»

Carteles de la campaña de voluntarios y activistas por el valenciano en los institutos de Escola Valenciana
Carteles de la campaña de voluntarios y activistas por el valenciano en los institutos de Escola Valenciana
José Luis Fernández

Alicante

«¡Prueba el valenciano en tu instituto!» Con ese lema se inicia una campaña con activistas voluntarios que convencerán a los estudiantes de Secundaria y Bachillerato para que cambien de utilizar el castellano al valenciano como idioma.

El objetivo de ... Escola Valenciana, que cuenta con la «colaboración» y los logos de la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona y el Ministerio de Cultura, apunta a «promover el uso del valenciano dentro de los centros educativos al tiempo que se trabajan las competencias lingüísticas del alumnado, principalmente el habla y la conversación, con el fin de mejorar la fluidez verbal».

