Una entidad con apoyo de Illa envía a activistas a las aulas para que los alumnos cambien castellano por valenciano

Este mensaje se completa con otra información que extiende esta misión más allá del alumnado: «Este año, como novedad, se ha propuesto un programa concreto para la participación de las familias, y conseguir así la participación de la comunidad educativa al completo».
De hecho, el 'Voluntariado por el Valenciano' se mueve en varios ámbitos con la filosofía de «crear hablantes en valenciano sin clases teóricas ni exámenes» y funciona como «un servicio totalmente gratuito que pone en contacto a una persona valencianohablante con otra que quiere aprender a hablar fluidamente en esta lengua».
De esta manera, «el resultado son las 'parejas lingüísticas', compuestas por una persona docente y una aprendiz que quedan una hora a la semana, durante diez semanas, para conversar en valenciano».
Estos encuentros se conciertan «delante de un café, dando un paseo, yendo de compras, visitando un museo, etcétera» porque la idea es «hablar en situaciones reales y cotidianas» y también hay una modalidad en línea a través de Internet para quien viva lejos o le resulte más conveniente.
Como datos del calado de esta campaña en global, aparte de la específica en institutos, Escola Valenciana asegura que en la anterior edición pusieron en contacto a 140 personas y «muchos voluntarios continuan repitiendo y, es más, también hay aprendices que después pasan a docentes».
