Una entidad con apoyo de Illa envía a activistas a las aulas para que los alumnos cambien castellano por valenciano

«¡Prueba el valenciano en tu instituto!» Con ese lema se inicia una campaña con activistas voluntarios que convencerán a los estudiantes de Secundaria y Bachillerato para que cambien de utilizar el castellano al valenciano como idioma.

El objetivo de ... Escola Valenciana, que cuenta con la «colaboración» y los logos de la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Barcelona y el Ministerio de Cultura, apunta a «promover el uso del valenciano dentro de los centros educativos al tiempo que se trabajan las competencias lingüísticas del alumnado, principalmente el habla y la conversación, con el fin de mejorar la fluidez verbal».

Este mensaje se completa con otra información que extiende esta misión más allá del alumnado: «Este año, como novedad, se ha propuesto un programa concreto para la participación de las familias, y conseguir así la participación de la comunidad educativa al completo». De hecho, el 'Voluntariado por el Valenciano' se mueve en varios ámbitos con la filosofía de «crear hablantes en valenciano sin clases teóricas ni exámenes» y funciona como «un servicio totalmente gratuito que pone en contacto a una persona valencianohablante con otra que quiere aprender a hablar fluidamente en esta lengua». De esta manera, «el resultado son las 'parejas lingüísticas', compuestas por una persona docente y una aprendiz que quedan una hora a la semana, durante diez semanas, para conversar en valenciano». Estos encuentros se conciertan «delante de un café, dando un paseo, yendo de compras, visitando un museo, etcétera» porque la idea es «hablar en situaciones reales y cotidianas» y también hay una modalidad en línea a través de Internet para quien viva lejos o le resulte más conveniente. Como datos del calado de esta campaña en global, aparte de la específica en institutos, Escola Valenciana asegura que en la anterior edición pusieron en contacto a 140 personas y «muchos voluntarios continuan repitiendo y, es más, también hay aprendices que después pasan a docentes».

