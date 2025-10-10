À Punt retransmite el domingo la corrida de la Hispanidad con Morante de la Puebla desde Las Ventas

Este domingo 12 de octubre a partir de las 18:00 h, À Punt retransmitirá en directo la corrida de la Hispanidad desde la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, con Morante de la Puebla, Fernando Robleño y Sergio ... Rodríguez. Será justo al acabar el programa La plaça, que presenta Jorge Casals,

La expectación para ver a Morante de la Puebla es máxima, ya que se ha convertido en un torero de época que arrastra a miles de fieles seguidores. El torero sevillano vuelve a Las Ventas tras su histórica puerta grande en la corrida de Beneficencia, cuando salió a hombros por toda la calle Alcalá hasta el hotel.

El mismo domingo de mañana, Morante también torea en Las Ventas en un festival organizado por él mismo con el fin de recaudar fondos destinados a la construcción de un monumento a Antoñete.

Morante se encuentra en un momento dulce. Es un torero con una personalidad acusada, único e irrepetible, con una tauromaquia clásica que desempolva suertes de otra época. Este año, su rivalidad con Roca Rey ha provocado que tenga de su parte mucho más partidarios.

En el mismo cartel del domingo, Fernando Robleño se retirará como torero y Sergio Rodríguez confirmará su alternativa ante los toros de la ganadería de Garcigrande.

Este viernes, a las 18 horas, el programa Terra de bous, de À Punt Ràdio con Germà Estela recibe la visita de Borja Cardelús, director de la Fundación Toro de Lidia para hablar de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la derogación de la protección cultural en la tauromaquia tratada esta semana en el Congreso de los Diputados y de la final del Circuito Valenciano de Novillades. También estará Julio Franch, presidente de la Asociación en Defensa de las tradiciones del toro en la calle.