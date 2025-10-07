Suscribete a
El TSJ desestima el primer recurso contra la consulta entre valenciano o castellano en las aulas impulsada por Mazón

La Justicia rechaza que haya discriminación a las familias al elegir la lengua de aprendizaje como sostenía el sindicato STEPV en su denuncia

Morant hace oposición a Mazón desde el Gobierno con 200.000 euros para la Acadèmia Valenciana de la Llengua

Mapas con el número de aulas en valenciano en Infantil sólo en las zonas de predominio de esta lengua, difundidos por Famílies pel Valencià
Mapas con el número de aulas en valenciano en Infantil sólo en las zonas de predominio de esta lengua, difundidos por Famílies pel Valencià
Alicante

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el primer recurso presentado contra la orden Conselleria de Educación que regula la consulta a las familias entre valenciano o castellano como lengua base del aprendizaje ... de sus hijos. Rechaza que haya discriminaciones, tal como sostenía el denunciante, el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV).

