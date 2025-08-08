Dimite un concejal de Catarroja, investigado por una denuncia de agresión sexual a un menor

El concejal de Catarroja (Valencia) Miquel Verdeguer (PSPV-PSOE), en su foto de la web municipal

El concejal socialista de Catarroja (Valencia) Miquel Verdeguer Mesado ha presentado su renuncia al cargo electo tras abrirse una investigación a raíz de una denuncia en la que se le acusa de agresión sexual a un menor de edad, por la que fue detenido.

El Ayuntamiento ha informado de «esta decisión, que responde a la voluntad del concejal, y que el Ayuntamiento considera conveniente, por no interferir en el normal funcionamiento de la actividad municipal ante su condición de investigado en un procedimiento judicial».

Al parecer, otras fuentes han detallado que las acusaciones contra él se refieren a una fiesta en la que participó recientemente en compañía de su mujer y otros familiares. Tras la denuncia, fue arrestado y puesto en libertad.

Los responsables municipales han incidido en que su salida del equipo de gobierno local y de la Corporación se debe a «unos hechos ocurridos en el ámbito privado y ajeno a sus funciones públicas», por lo que no «entran a valorar el fondo de la cuestión, que corresponde exclusivamente a la autoridad judicial».

El concejal, que se encargaba de las áreas de Patrimonio, archivo e inventario; Fiestas; Infancia, adolescencia y juventud, ha optado por apartarse de sus responsabilidades institucionales «de manera preventiva como muestra de coherencia y respeto hacia la ciudadanía», según el comunicado del Ayuntamiento.

«Desde el Consistorio queremos reconocer su responsabilidad al tomar esta decisión necesaria de manera rápida, en línea con los valores de servicio público, transparencia y responsabilidad que han guiado su trayectoria y son los cimientos de cualquier institución», han añadido.

Finalmente, «agradecen la dedicación y el esfuerzo que el señor Verdeguer ha prestado durante el tiempo que ha formado parte de esta Corporación, especialmente después del vivido en nuestro municipio el 29-O», en referencia a la catástrofe de la riada por la dana.