Hospitalizado grave un niño de 18 meses por ahogamiento en una piscina en Elche

El personal médico del SAMU ha salvado al pequeño y ha sido trasladado a Alicante

Una piscina particular, en imagen de archivo
Una piscina particular, en imagen de archivo JUAN CARLOS SOLER
José Luis Fernández

Alicante

Un niño de 18 meses ha sido hospitalizado en estado grave tras sufrir un ahogamiento en una piscina privada en Elche, después de que el personal médico del SAMU lo haya salvado en una primera asistencia.

El aviso ha entrado al CICU sobre las 12 horas y se le han comenzado a practicar las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar con asistencia telefónica de Enfermería del CICU hasta la llegada del SAMU, tal como han informado desde Emergencias.

Posteriormente, el equipo médico ha continuado con las maniobras de RCP avanzadas y otras técnicas de estabilización hasta que han conseguido recuperarlo.

Inicialmente ha sido trasladado al Hospital General de Elche y posteriormente ha sido derivado al Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

Desde el CICU han recordado que en la web del Servicio Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad -en este enlace- se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos.

