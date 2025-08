Detenida por encerrar varios días a otra mujer, pegarle y causarle quemaduras en la vagina con una cuchara

Agentes de la Policía Local de Valencia han detenido a una mujer por agredir y encerrar a otra durante tres días en una vivienda, donde entre otras vejaciones llegó a causarle quemaduras en la vagina con una cuchara caliente.

El arresto investigado como presunto secuestro -detención ilegal- se produjo el pasado 29 de julio, sobre las 14.05 horas, cuando una patrulla fue requerida por el 092 para acudir a un domicilio en Quatre Carreres porque un testigo vio asomarse a una mujer al balcón y pedir auxilio porque le agredían y no le dejaban salir de la casa. La víctima enseñó los moratones que tenía en el rostro, según han informado fuentes de la Policía Local.

Tras localizar la vivienda, los agentes hablaron con la víctima a través de la puerta, que dijo estar encerrada. Otra persona la interrumpió desde el interior y ya no hubo más contestaciones desde dentro del domicilio.

Los policías llamaron de forma «reiterada» a la puerta y advirtieron de que «si no abrían, se procedería a hacerlo por la fuerza». Finalmente, la puerta fue abierta por la sospechosa, quien trató de ocultarlo todo y dijo que no entendía la presencia de los agentes y que no quería saber nada de la Policía. En este momento, la víctima salió corriendo de la vivienda con «gran nerviosismo» y «numerosas» lesiones.

MÁS INFORMACIÓN La Guardia Civil registra tres denuncias telemáticas al día en Alicante y aconseja presentarlas por delitos violentos

Los agentes interrogaron a ambas, pero daban versiones diferentes de la historia. La arrestada dijo que eran prostitutas y que las lesiones se las había causado un cliente habitual violento que había agredido a ambas.

Por su parte, la víctima manifestó que fue invitada por la otra mujer hacía tres días a una fiesta en la vivienda y que desde ese momento la había encerrado a la fuerza, no le había dado ni de comer ni de beber y había sido agredida de manera «reiterada». Las Provincias ha revelado que le provocó quemaduras con una cuchara -de las que utilizaba para calentar heroína- que le introdujo caliente en la vagina, entre otras agresiones.

Al parecer, la agresora le recriminaba haber mantenido relaciones sexuales con un hombre que consideraba su pareja y, por estos celos, la había retenido con intención de darle un escarmiento.

Por su parte, la mujer secuestrada señaló que había aprovechado que la detenida se había dormido tras consumir alguna sustancia para salir al balcón y pedir socorro. Tras personarse la Policía Local en el domicilio, la detenida la había amenazado con matarla si pedía ayuda.

Por todo ello, la Policía Local detuvo a la sospechosa, quien fue trasladada a la comisaría del CNP. Asimismo, la víctima fue llevada a un centro hospitalario donde se le realizaron múltiples pruebas debido a las numerosas lesiones que presentaba.