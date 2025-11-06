Suscribete a
ABC Premium

El décimo aniversario de 'Calamity Janne MC' reúne en Villajoyosa a 750 moteros de Europa y México

Clubs de varias provincias españolas y países se dan cita en el municipio alicantino en un espíritu de hermandad que desmonta tópicos alimentados por el cine

El Patronato de Turismo potenciará el turismo de EEUU en Alicante tras una reunión mantenida con British Airways en la feria de Londres

Los Calamity Janne MC junto a sus instalaciones en Villajoyosa (Alicante)
Los Calamity Janne MC junto a sus instalaciones en Villajoyosa (Alicante) ABC
José Luis Fernández

José Luis Fernández

Alicante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo sábado, ocho de noviembre, cientos de moteros -hay unos 750 confirmados- provenientes de toda España y también Irlanda, Alemania, Dinamarca o México se dan cita en el Club House de Calamity Janne MC, Sureste, en Villajoyosa (Alicante), con ... motivo de la celebración del X aniversario del chapter Sureste, de esta hermandad biker.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app