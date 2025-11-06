El décimo aniversario de 'Calamity Janne MC' reúne en Villajoyosa a 750 moteros de Europa y México

El próximo sábado, ocho de noviembre, cientos de moteros -hay unos 750 confirmados- provenientes de toda España y también Irlanda, Alemania, Dinamarca o México se dan cita en el Club House de Calamity Janne MC, Sureste, en Villajoyosa (Alicante), con ... motivo de la celebración del X aniversario del chapter Sureste, de esta hermandad biker.

«Montar en moto es un hobby popular en el mundo, miles de ruteros cada fin de semana van y vienen por el mero hecho de conducir o para asistir a distintos eventos, pero también los hay que han transformado el hobby en una forma de vida compartiendo esta afición dentro de hermandadesbikers, de las que todos tenemos una imagen un tanto sesgada a través del cine, y que sorprende enormemente cuando se la conoce de primera mano». Con estas palabras presentan el evento sus organizadores.

De entrada, tienen la voluntad de desmitificar algunos prejuicios. «Esa forma de vida probablemente tiene su reflejo en una de esas hermandades, tan querida como respetada, y con la que probablemente se hayan cruzado más de una vez en las carreteras españolas, Calamity Janne MC», definen.

En el programa de esta fiesta de aniversario, no faltan elementos propios de estos encuentros y los gustos de estos aficionados a una parte de la cultura norteamericana de las dos ruedas. Conciertos, comida y bebida gratuita para todos los invitados, cientos de motos, llegadas desde Huesca, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Huelva, Madrid, Ciudad Real. Prácticamente, un centenar de diversos clubs nacionales, junto a otra veintena de internacionales ya representan un atractivo suficiente para este evento. «Pero es esa especial sensación de hermandad que une a todos ellos, lo que realmente contiene el alma mater de lo allí se celebrará», subrayan desde Calamity Janne MC.

Y no son «ajenos» a esta efemérides los clubs de los grandes muscle cars americanos, «y es que esta especial cultura del motor y rock and roll llega mucho más allá de eventos de exposición o divertimento», han mencionado, acerca de la participación de aficionados de las cuatro ruedas, de modelos como el Ford Mustang.

Los moteros en plena ruta con el skyline de Benidorm al fondo ABC

En los días previos, se han realizado visitas a algunos puntos de interés de la Costa Blanca por los moteros que desde el pasado día 31 de octubre han llegado ya a Alicante aprovechando estos días para conocer las maravillas de esta provincia, «un lugar siempre atrayente por su clima, variada geografía y, por supuesto, gastronomía».

Calamity Janne MC tiene en su haber más de sesenta años de historia compartida, con chapters en Europa e Hispanoamérica, «y sorprende para los que alguna vez han tenido oportunidad de compartir un rato con ellos, la popularidad y cariño con el que son recibidos, muy alejado del estereotipo al que tiene acostumbrado el cine».

Finalmente, animan a visitarles en su aniversario: «Merece la pena aprovechar esta oportunidad para dar una vuelta y conocer de cerca a esos que han convertido su pasión por el mundo de las dos ruedas en una forma de vida«.