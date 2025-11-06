La Comunidad Valenciana se presenta en Londres como destino gastronómico: «No solo son sabores, es una forma de vivir»

«Cuando un visitante británico se sienta en una mesa de la Comunidad Valenciana, no solo descubre nuevos sabores, sino una manera de vivir». Así lo ha señalado este miércoles la consellera en funciones de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, durante ... la presentación de la propuesta gastronómica y turística de la región en Londres.

Bajo la marca 'L´Exquisit Mediterrani', el territorio valenciano ha llevado al Reino Unido una propuesta que promueve la excelencia, la sostenibilidad y y la identidad mediterránea, poniendo en valor la riqueza de sus productos locales y su gastronomía.

La presentación se ha celebrado dentro de los actos paralelos que Turisme Comunitat Valenciana ha organizado con motivo de la World Travel Market, y que ha reunido en el restaurante Camino Shoreditch de la capital británica a cerca de un centenar de profesionales del sector turístico, periodistas especializados y representantes institucionales procedentes de Reino Unido.

Durante su intervención, la titular de Turismo ha destacado que Reino Unido supone casi un tercio de los visitantes internacionales que llegan cada año a la región valenciana, al que se ha referido como «un mercado amigo, fiel y prioritario».

En esta línea, Marián Cano ha subrayado la vinculación histórica que une al Reino Unido y la Comunidad Valenciana, y ha incidido en que «el público británico forma parte de la historia viva de nuestro turismo». La consellera ha recordado que «millones de británicos han convertido nuestras costas, pueblos y ciudades en su segunda casa, compartiendo con nosotros algo muy mediterráneo: el disfrute de la vida y de la gastronomía».

Asimismo, Cano ha puesto en valor la gastronomía como motor de desarrollo turístico sostenible, y ha destacado que «en la Comunidad, cada plato es una historia de respeto: por quien cultiva, pesca, cocina y por quien viaja para descubrirnos». También ha recordado que el territorio valenciano cuenta con 33 estrellas Michelin y 65 Soles Repsol, «una muestra del esfuerzo, la creatividad y la excelencia de nuestros cocineros y restauradores, que son nuestros mejores embajadores«.

La consellera ha concluido su intervención reafirmando el compromiso de la región con la sostenibilidad, la hospitalidad y la calidad de vida mediterránea. «El vínculo entre el Reino Unido y la Comunidad Valenciana es mucho más que turístico: es cultural, emocional y humano«, ha afirmado Cano.

El acto ha contado además con la presencia del consejero de Turismo de España en Londres, Manuel Butler, y ha culminado con una degustación de productos y platos típicos de las tres provincias, elaborados por chefs valencianos, como Joaquín Baeza y Rufete, Pablo Montoro y Jacob Torreblanca, quienes han elaborado para la ocasión un menú inspirado en la dieta mediterránea, los arroces y los productos de kilómetro cero.

Además, la propuesta culinaria ha servido también para celebrar la designación de Alicante como Capital Gastronómica 2025, un reconocimiento al talento y la innovación de la cocina valenciana.