El Patronato de Turismo potenciará el turismo de EEUU en Alicante tras una reunión mantenida con British Airways en la feria de Londres

La aerolínea detecta un alto porcentaje de estadounidenses que hacen escala en la capital británica para volar de Gatwick a El Altet

La concejal Poquet califica de «muy positiva la presencia de Alicante en la World Travel Market con una campaña promocional muy potente y una gran pantalla en Leicester Square»

Cocineros alicantinos junto a la concejal de Turismo de Alicante, Ana Poquet, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez
Cocineros alicantinos junto a la concejal de Turismo de Alicante, Ana Poquet, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez

Alicante

El Patronato de Turismo Alicante City&Beach potenciará el turismo de Estados Unidos en Alicante tras un primer contacto mantenido con British Airways en la feria World Travel Market de Londres (WTM). Este jueves finaliza el salón comercial, uno ... de los mayores del mundo del sector, en el que el Patronato de Turismo ha mostrado su oferta para el mercado «city break» o de escapada de fin de semana, el turismo gastronómico, el de congresos y eventos (MICE) y el deportivo principalmente.

