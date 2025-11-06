El Patronato de Turismo potenciará el turismo de EEUU en Alicante tras una reunión mantenida con British Airways en la feria de Londres

El Patronato de Turismo Alicante City&Beach potenciará el turismo de Estados Unidos en Alicante tras un primer contacto mantenido con British Airways en la feria World Travel Market de Londres (WTM). Este jueves finaliza el salón comercial, uno ... de los mayores del mundo del sector, en el que el Patronato de Turismo ha mostrado su oferta para el mercado «city break» o de escapada de fin de semana, el turismo gastronómico, el de congresos y eventos (MICE) y el deportivo principalmente.

La concejal de Turismo, Ana Poquet, ha calificado de «muy positiva la presencia de Alicante en la World Travel Market donde un año más venimos con una campaña promocional muy potente, con una gran pantalla en Leicester Square, al ser el británico nuestro principal mercado pero en la que aprovechamos también para avanzar en otros como el estadounidense, el irlandés y el polaco».

La edil y técnicos del Patronato de Turismo han mantenido una quincena de reuniones en tres días con aerolíneas, touroperadores, agencias de viaje, consultoras del sector y prensa especializada. Fruto de estos encuentros se va a realizar otra reunión de trabajo próximamente con British Airways para analizar los datos de la compañía y potenciar el mercado norteamericano. Desde la aerolínea trasladan que han detectado un alto porcentaje de estadounidenses que hacen escala en Londres para realizar el trayecto Gatwick-Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández.

Poquet ha explicado que «ya estábamos detectando una mayor presencia de turismo americano y sobre todo el creciente interés de empresas estadounidenses por el turismo MICE en la ciudad, de manera que es un fenómeno que debemos analizar y potenciar».

Además, Alicante ha sido protagonista en esta World Travel Market con su título de Capital Española de la Gastronomía. Tres alicantinos, Joaquín Baeza Rufete (estrella Michelin), Pablo Montoro (sol Repsol) y Paco Torreblanca compusieron el menú para la presentación de destino gastronómica organizada por Turisme Comunitat Valenciana en Londres con el objetivo de captar turismo gastronómico.

«Spain Says» en el centro neurálgico del Reino Unido

La campaña promocional de Alicante en Londres consiste en la aparición de frases de «Spain Says» en una gran pantalla en Leicester Square similar a la lona instalada recientemente en la Puerta del Sol de Madrid. En esta ocasión se trata de una emisión cada minuto en la pantalla con frases que juegan con nuestro clima y playas como reclamo turístico y también con la oferta gastronómica, en línea con la promoción de Alicante Capital de la Gastronomía 2025, con el humor como protagonista.

Por ejemplo se podrá ver «In Alicante we don't say 18.00 pm, we say «It's still beach time» and I think it's beautiful». (En Alicante no decimos son las 6 de la tarde, decimos «todavía es la hora de la playa» y creo que es precioso). El impacto previsto es de 250.000 visualizaciones diarias desde el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre.