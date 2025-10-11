La dana Alice provoca cortes de autopista y más de 60 personas evacuadas en Pilar de la Horadada

La dana Alice se cebó esta pasada noche de viernes a sábado con la localidad alicantina de Pilar de la Horadada, donde el temporal obligó a evacuar a más de 60 personas y cortar el tránsito por la AP-7 por riesgo ... de inundación.

Según el último parte actualizado por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante sobre el fuerte episodio de lluvias, durante las últimas horas han realizado un total de 20 intervenciones repartidas en 12 localidades, destacando Pilar de la Horadada, además de Elche, Orihuela y San Vicente.

Las intervenciones aunque en menor cantidad fueron de mayor importancia, especialmente en Pilar de la Horadada, y estuvieron principalmente enfocadas a achiques de agua, filtraciones de aguas en viviendas y vehículos bloqueados por el agua que no podían proseguir su marcha. Los bomberos tuvieron que rescatar a una conductora en el interior de su vehículo.

De hecho se llegó a establecer un PMA (puesto de mando avanzado) durante la noche por riesgo de desbordamiento del canal Tajo-Segura llegando a declararse Situación 1 del plan especial por riesgos de inundación. Aproximadamente unas 60 personas fueron evacuadas de las zonas Campillo, Almazara y Los Villenas (ya todos han vuelto a sus domicilios). Además, cerca de las 22:00 se cortó la AP-7 km 774 a la altura del Pilar de la Horadada en ambos sentidos por inundación de la misma.

¡Impresionante! Esta noche (10/10/2025), con esta fuerza baja el agua por la Rambla Urbana de #PilarDeLaHoradada (#Alicante), en el tramo cercano a su desembocadura en el #MarMediterráneo. Vídeo: Fran M. Fernandez. pic.twitter.com/XZirIIVDJf — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) October 10, 2025

En estos momentos el PMA se ha desconvocado y quedan en la zona cuatro dotaciones de bomberos forestales en modo preventivo. Los picos de las llamadas se dieron entre las 19:45 hasta la 01:00 de este sábado 11 de octubre. De hecho, la localidad ya acumula cerca de 200 litros por metro cuadrado en los últimos dos días.

El tiempo para este sábado

Los chubascos tormentosos podrían dejar este sábado más de 140-180 litros por metro cuadrado (l/m2) en pocas horas en puntos de Alicante y litorales de Murcia, zonas donde la lluvia podría ser localmente torrenciales. A su vez, también se esperan precipitaciones muy fuertes en el entorno del cabo de La Nao, con acumulados que podrían superar los 250-300 l/m2 en algunas zonas durante estos dos días.

Es probable que mañana las precipitaciones intensas y persistentes se extiendan al norte de la Comunidad Valenciana, sur de Cataluña y al archipiélago balear. De esta manera, se prevén chubascos tormentosos localmente fuertes y muy fuertes en el norte de Alicante, Valencia, Castellón, Tarragona y Baleares, donde se podrán acumular importantes cantidades de precipitación en cortos periodos.