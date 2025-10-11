Suscribete a
La dana Alice provoca cortes de autopista y más de 60 personas evacuadas en Pilar de la Horadada

Los bomberos de Alicante realizaron un total de 20 intervenciones, principalmente por achiques, filtraciones y vehículos bloqueados por el agua

Extreman la vigilancia en cauces y barrancos por la dana Alice en Alicante y Valencia, con 20 carreteras cortadas

imagen de una rambla desbordada en la localidad alicantina de Pilar de la Horadada
David Maroto

Valencia

La dana Alice se cebó esta pasada noche de viernes a sábado con la localidad alicantina de Pilar de la Horadada, donde el temporal obligó a evacuar a más de 60 personas y cortar el tránsito por la AP-7 por riesgo ... de inundación.

