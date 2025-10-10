Suscribete a
ABC Premium

Extreman la vigilancia en cauces y barrancos ante lo peor de la dana Alice en Alicante y Valencia

La Generalitat pide especial atención en la zona entre el río Girona y Serpis

La dana Alice pone en alerta roja al litoral de Alicante por fuertes lluvias

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha desplazado a la localidad de Almoradí
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha desplazado a la localidad de Almoradí ABC
David Maroto

David Maroto

Valencia

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha trasladado a los municipios información remitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en la que se pide a las localidades vigilar cauces y barrancos, ante las fuertes lluvias que se están registrando ... en los comprendidos entre el río Girona, que discurre por la provincia de Alicante, y Serpis, en las provincias de Valencia y Alicante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app