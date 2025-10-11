Suscribete a
Murcia eleva a nivel dos el riesgo de inundación por las lluvias torrenciales y pide la intervención de la UME

La situación ahora mismo en Los Alcázares y San Javier es de «calma tensa» con la vista puesta en las ramblas, que están a punto de desbordarse

Extreman la vigilancia en cauces y barrancos por la dana Alice en Alicante y Valencia, con 20 carreteras cortadas

'Alice' deja 120 litros en el litoral de Cartafena y 67 evacuados.
Debido a las graves inundaciones que se están viviendo en algunas localidades murcianas del Campo de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar, el jefe de Operaciones del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Región de Murcia ha elevado ... a nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur).

