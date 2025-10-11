Murcia eleva a nivel dos el riesgo de inundación por las lluvias torrenciales y pide la intervención de la UME

Debido a las graves inundaciones que se están viviendo en algunas localidades murcianas del Campo de Cartagena, San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco y San Pedro del Pinatar, el jefe de Operaciones del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Región de Murcia ha elevado ... a nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inunmur).

De este modo, a las 7.00 horas, se ha puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia y de los ayuntamientos ese cambio de nivel, pasando del 1 al 2 Plan Inunmur. Este cambio permite la intervención de medios estatales ante la gravedad de las inundaciones. De hecho, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha solicitado la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La situación ahora mismo en Los Alcázares y San Javier es de «calma tensa» con la vista puesta en las ramblas, que están a punto de desbordarse por las lluvias torrenciales de las últimas horas, según ha indicado el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras en el canal 24 horas a primera hora de esta mañana. En estas últimas horas han caído 180 litros por metro cuadrado en San Javier, el municipio más afectado, lo que ha obligado a elevar el nivel dos de alerta por riesgo de inundaciones.

Anoche, Emergencias envió una alerta de 'Es-Alert' por riesgo de desbordamiento y el gobierno autonómico ya ha pedido la intervención de la UME. Las recomendaciones son evitar desplazamientos en la medida de lo posible y no salir de casa.

El presidente de la Región López Miras se desplazó este viernes por la noche hasta San Javier y Los Alcázares ante «el riesgo de desbordamiento de ramblas y el canal del trasvase» como consecuencia de la evolución de la dana 'Alice'.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia ha enviado a los teléfonos móviles mensajes de 'Es-Alert para los vecinos de Los Alcázares y San Javier al existir «riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y ramblas» a su paso por los municipios.

En los textos enviados a la población, Emergencias ha avisado a la población de que no deben cruzar «cauces de agua con su vehículo», extremar la precaución, evitar desplazamientos, no bajar a sótanos y, «en caso de inundación», subir a plantas altas.

Los vecinos de Los Alcázares recibieron a las 23.00 horas la alerta de 'Es-Alert' a sus móviles advirtiendo del «riesgo de desbordamiento» en las ramblas de Las Colonias y La Maraña, ambas en el citado municipio, y también la de El Albujón, que es la rambla más grande del Campo de Cartagena.

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha pedido a todos sus vecinos que permanezcan en las zonas altas de sus viviendas ante la llegada de aportes de agua desde las partes altas del municipio. «Se recomienda extremar las medidas de autoprotección en vivienda y enseres, así como evitar cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario», ha explicado.

Por último, el consistorio ha recordado a las personas que no tengan planta alta a que llamen a los servicios de emergencias «para coordinar su traslado en autobús con el servicio de Emergencias y Protección Civil».