Consum cierra todos sus supermercados en la provincia de Valencia por alerta roja de lluvias

Imagen de un supermercado de la marca Consum en Valencia

La cooperativa Consum ha anunciado que cerrará todos sus supermercados ubicados en la provincia de Valencia ante la alerta roja por lluvias torrenciales decretada para este lunes 29 de septiembre, según ha confirmado en un comunicado.

La empresa de distribución de origen valenciano, debido a la situación meteorológica adversa, ha decidido cerrar sus 182 tiendas situadas en la provincia de Valencia, además de suspender en dichas zonas el servicio online.

El cierre de Consum, según ha avanzado la propia compañía, está previsto hasta que pase la alerta roja. Por su parte, los trabajadores de las plataformas de Silla, Quart y Riba-roja abandonarán sus puestos de trabajo esta madrugada antes del inicio de la alerta en Valencia, prevista para las cuatro de la mañana.

El objetivo del nuevo reglamento de Consum pasa por evitar una situación de peligro para los trabajadores y para los propios clientes, ya que también les afectó la dana del pasado 29 de octubre «por salir a comprar y no estar advertidos».