Alerta roja por lluvias torrenciales en Valencia: Aemet avisa de «peligro extraordinario»

La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado el aviso por riesgo extremo de lluvias a nivel rojo en las provincias de Valencia y Castellón a partir de este lunes 29 de septiembre a las 20.00 horas. Las nuevas previsiones establecen que podrían prolongarse las precipitaciones hasta las 8 de la mañana del martes.

De hecho, lo califica de «peligro extraordinario» en las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia la tarde-noche del domingo y el lunes. Aemet indica que podrían producirse inundaciones y crecidas reprentinas en cauces.

De acuerdo con la último pronóstico de Aemet, el riesgo extremo de color rojo por lluvias afecta a zonas del litoral de Castellón y Valencia, donde la precipitación acumulada en 12 horas podría alcanzar los 180 litros por metro cuadrado. De hecho, en algunos puntos se podría llegar a tal cifra en solo tres o cuatro horas.

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, a tenor de la previsión de Aemet, ya ha decretado la alerta de nivel rojo por lluvias en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia. En el interior, sigue siendo de color naranja y en Alicante de color amarillo.

28/09 11:42 Avisos activos hoy y mañana en Comunitat Valenciana por lluvias y tormentas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/R3Fs2JzKgr pic.twitter.com/Dr0rpLHnWy — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) September 28, 2025

En Castellón, el aviso rojo por lluvia extrema comienza este mismo domingo a partir de las 20 horas y se extenderá durante toda la jornada del lunes, cuando se sumará a la alerta el litoral de la provincia de Valencia -a partir de las cuatro de la madrugada-, que podría afectar a zonas golpeadas por la dana de hace once meses.

(12:30 h) El Centro de Coordinación de Emergencias de la @generalitat actualiza las alertas por lluvias y tormentas para hoy y mañana:



➡️Para hoy:

🔴nivel rojo por lluvias en el litoral norte de Castellón

🟠nivel naranja por lluvias y tormentas en el interior de Valencia

🟡nivel… pic.twitter.com/Lsujor7wWe — Emergències 112CV (@GVA112) September 28, 2025

Ante la previsión del tiempo, el Ayuntamiento de Valencia ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en las pedanías afectadas por la dana y zonas inundables. Los colegios afectados por la medida se pueden consultar en este enlace. El municipio de Torrent también ha cancelado las clases este lunes.

En paralelo, Valencia ha suspendido también las actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal al aire libre; se cierran los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior, así como los cementerios municipales, y se abre el CAES de Emergencias Climáticas del Carmen que se suma al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Riesgo de inundaciones locales súbitas

En las próximas horas el ex-huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca, penetrará por el oeste de la península ibérica, desplazándose hacia el sureste a medida que pierde rápidamente intensidad. No obstante, el seno de bajas presiones que quedará situado sobre el tercio sur peninsular, junto con las altas presiones al norte, darán lugar a un flujo húmedo del este sobre la fachada mediterránea que, unido a la humedad subtropical en niveles medios y a la inestabilidad asociada a la vaguada en altura que acompaña a la perturbación, podría dar lugar a lluvias muy fuertes y persistentes en los tercios sur y este peninsulares en los próximos días.

Según Aemet, los chubascos pueden dar lugar a «inundaciones locales súbitas y repentinas» en zonas bajas, arroyos y ramblas, por lo que el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado.

De acuerdo con la previsión estatal, el lunes 29 y el martes 30 serán los días más adversos del episodio. Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 200-250 mm, con intensidades torrenciales.