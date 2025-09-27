Un concurso elige este fin de semana la mejor croqueta de Alicante

La Plaza de Séneca de Alicante acoge hasta el domingo el festival «Alacroqueta

Un total de 14 bares y restaurantes participan este fin de semana en el primer festival 'Alacroqueta', en el que el público podrá elegir cuál es la mejor croqueta de la ciudad de Alicante. La iniciativa se celebrará en la plaza de Séneca desde este viernes y hasta el domingo con 'showcooking', animación musical y actividades para niños.

La organización del evento corre a cargo de Alicante Street Style y Alacant Street Market y cuenta con la colaboración de la Concejalía de Hostelería, Comercio y Mercados en el año de Alicante Capital Española de la Gastronomía.

Los establecimientos estarán distribuidos en diferentes puestos en la plaza de Séneca y venderán sus propuestas en paquetes de tres croquetas a un precio de seis euros, dos euros por pieza, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

En el momento de la compra, entregarán un código QR mediante el que los clientes podrán votar valorando del uno al diez la presentación, textura y sabor, «de manera que la croqueta que mejor puntuación obtenga será la mejor de Alicante».

La oferta se complementa con bocadillos que estarán fuera de concurso y se podrán adquirir a un precio de ocho euros. Asimismo, se podrán degustar croquetas sin gluten para que intolerantes y celiacos disfruten igualmente de este concurso.

'Alacroqueta' arrancó este viernes a las 18.00 horas, continuará el sábado desde el mediodía y culminará el domingo por la tarde, momento en el que se anunciará la mejor croqueta de Alicante.

Participantes

Entre los establecimientos participantes están Barrita del Sidi, con 'La terreta', de gamba roja y rape con mayonesa de ñora y tartar de gamba roja, sésamo y lima. También Brasad'or, con 'Croqueta de pollo a la brasa', cremosa de pollo macerado durante 24 horas y cocinado a la brasa, boleada en 'panko' y acompañada de mayonesa de piquillo.

También competirán Cheosm con 'Croqueta de jamón trufada', una croqueta de jamón con una base de mayonesa de trufa, y Distópico, con 'Distopía ibérica', con chorizo con 'chutney' de piña, velo de papada ibérica y mayonesa de 'harissa'.

Asistentes al festival 'Alacroqueta' de Alicante JUAN CARLOS SOLER

Por su parte, Ditaly participará con 'Croqueta de 'risotto' a la ''nduja' y 'stracciatella'', de 'risotto' de ''nduja' cubierto con 'straciatella' de burrata, tomate semiseco, pimienta negra y albahaca.

Donde Nakiss tratará de alzarse con la victoria con 'Bocado secreto', una croqueta de berenjena y cremoso de quesos, acompañada de una crema de berenjena asada y nieve de parmesano. Esta propuesta es sin gluten.

La Favorita participará con una croqueta 'De coca amb tonyna', con atún de zorra, anís, cebolla y piñones, y Píllame Confesá con 'Croqueta de jamón, champiñones y trufa', compuesta por jamón y crema de champiñones y trufa, acomapañada de salsa de champiñones y jamón.

Pocardy presentará 'Jamón jamón', una croqueta crujiente y cremosa; Santa Bar con 'Croqueta de jamón 'Big Manu'', cremosa por dentro y crujiente por fuera, con el jamón como protagonista, y La Taberna del Gourmet con 'Croqueta 'gourmet' de chorizo ibérico', con chorizo ibérico.

Teselas competirá con la «clásica» 'Croqueta de jamón', TorriKo con 'Croqueta gachamiguera', rellena de ajo asado con 'topping' de panceta guisada, y Txopin Pintxo Bar con 'Croqueta de sobrasada y queso Mahón', de sobrasada y queso de Mahón con un toque de miel.