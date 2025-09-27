La UA clausura sus posgrados de Empresa con más de 250 nuevos titulados y la IA como eje central

El Paraninfo de la Universidad de Alicante ha acogido la clausura de los másteres en Dirección y Gestión de Empresas y Dirección y Gestión de Recursos Humanos, así como de los Programas Superiores en Dirección de Parques Industriales, Control de Gestión, Data Strategist y Data Strategist Developer, Dirección Comercial de Hoteles, Agentes del Cambio para la Transformación Digital de Empresas y Gestión de la Digitalización de la Empresa.

El acto ha reunido a más de 700 personas entre alumnos, familiares, profesores y patrocinadores, consolidando un evento que en su décimo novena edición se ha convertido en referente académico y empresarial en la provincia y en la Comunidad Valenciana. Durante el curso 2024/2025 se titularon 250 nuevos alumnos, alcanzando ya la cifra de 2.500 egresados de los posgrados de Empresa de la UA, quienes han fortalecido sus conocimientos y competencias de gestión para afrontar los retos actuales de las organizaciones.

En este contexto, la Universidad de Alicante refuerza su prestigio, avalado por su presencia en los principales rankings internacionales como el Academic Ranking of World Universities (ranking de Shanghái), que la situó recientemente entre las 700 mejores universidades del mundo.

Premios y reconocimientos

Uno de los momentos destacados ha sido la entrega del Premio Empresa/Universidad a Jorge Brotons Campillo, presidente y CEO de BONNYSA ALIMENTARIA, en reconocimiento a su compromiso con la formación, la innovación y la mejora continua. Jorge Brotons Baeza, director comercial de la empresa, quien recogió el premio por delegación, subrayó la importancia de apostar por la tecnología y la sostenibilidad sin perder la esencia y el arraigo con la tierra, las personas y el futuro.

El Club de las Buenas Decisiones (CBD) también rindió homenaje a los 25 años de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA), entregando un diploma de gratitud a su presidenta, Maite Antón, quien además fue nombrada Madrina de los Programas de Posgrado del CBD para el curso 2025/26.

La Inteligencia Artificial, protagonista de la formación empresarial

La edición 2024/25 puso de relieve el papel de la Inteligencia Artificial como elemento disruptivo en la formación y la gestión empresarial. «La IA, bien utilizada, es un catalizador fundamental para el desarrollo científico, económico y social», destacó el catedrático José Luis Gascó, director del Club de las Buenas Decisiones.

No obstante, se subrayó que la tecnología, por sí misma, no garantiza el progreso si no está guiada por las personas. El profesor Faus Olmos enfatizó el valor humano como motor del cambio en todos los ámbitos del desarrollo. En esta línea, la UA mantiene su compromiso con la investigación, la formación continua, el debate y el contraste de ideas, pilares para construir una sociedad innovadora y consciente de su papel en el futuro.

El profesor Juan Llopis, Director de Relaciones y Proyectos Institucionales de la UA, presidió un acto que año tras año gana prestigio y que ya se ha consolidado como un referente para la provincia y para la Comunidad Valenciana.

Un evento de referencia para la sociedad alicantina

Los 250 graduados, acompañados de familiares, profesores, patrocinadores y representantes de entidades colaboradoras —entre ellas ASPY Prevención, CEGOS, ComunicAlicante, RANDSTAD, Caja Rural Central, Garrigues, Grupo ASV, así como asociaciones como CEV, APHA, AEFA, UEPAL, FUNDEUN, FEPEVAL y el Círculo-Directivos de Alicante— celebraron el final de una etapa que les prepara para afrontar con garantías los retos del presente y del futuro.

Durante el acto se reconoció la calidad de los Trabajos Fin de Máster, entregando diplomas a los mejores proyectos y a los alumnos más destacados del curso, además de agradecer a las familias su apoyo constante en la formación de los estudiantes.

El evento concluyó con la interpretación del Gaudeamus Igitur, himno universitario por excelencia desde hace más de dos siglos, símbolo de tradición y orgullo académico en la Universidad de Alicante.