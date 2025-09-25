Alicante, Elche y Santa Pola, entre las ciudades con mayor bienestar de España: vivir junto al mar hace más feliz La Costa Blanca alicantina sitúa a Guardamar, El Campello, Torrevieja o Benidorm en los primeros puestos del ranking La Comunidad Valenciana se consolida como una de las regiones más felices del país, con capitales como Valencia y Castellón y municipios costeros

El Spain Happy Index 2025 confirma el liderazgo de la provincia de Alicante en bienestar y calidad de vida. El estudio, que analiza más de 8.000 municipios en toda España, coloca a Santa Pola (90,62 puntos), Alicante (89,99) y Elche (89,40) entre las ciudades más felices del país.

Alicante capital, con 299 días de sol al año, temperaturas suaves de 20 grados, apenas 24 jornadas de lluvia anuales y un índice de viento muy bajo (7), se consolida como la tercera capital más feliz de España, sólo por detrás de Málaga y Almería. A estos factores se suma su carácter costero, la cercanía al aeropuerto internacional de Alicante-Elche Miguel Hernández y una amplia red de servicios educativos y hospitalarios que refuerzan su posición.

Santa Pola, con 313 días soleados y un clima equilibrado, confirma que no solo las grandes capitales acumulan bienestar. Por su parte, Elche destaca por su combinación de oferta cultural, entorno natural privilegiado (El Hondo o el Clot de Galvany) y su conectividad, además de una temperatura media de 19 grados y una baja incidencia de lluvia.

Más allá del top 3, la provincia suma hasta diez municipios en los primeros puestos del ranking nacional. Guardamar del Segura (87,55 puntos), El Campello (87,24), Torrevieja (87,19) o Benidorm (86,87) refuerzan a la Costa Blanca como polo de felicidad. Todos ellos combinan más de 300 días de sol al año, temperaturas suaves, proximidad al mar y buena dotación de servicios esenciales.

Una región idílica

El Spain Happy Index 2025 también confirma que la Comunidad Valenciana se sitúa entre las cinco comunidades más felices de España. Además de Alicante y Santa Pola, destacan Valencia capital (85,97 puntos) y municipios como Sagunto (86,68) o Puçol (85,30). En Castellón, aunque la capital marca puntuaciones más moderadas (67,39 puntos), otros municipios del litoral como Chilches (85,90) o Moncofa (85,36) refuerzan la relevancia del arco mediterráneo.

En conjunto, la Comunidad Valenciana aparece como un territorio en el que el bienestar se distribuye tanto entre capitales de provincia como entre municipios medianos, siempre con el mar como telón de fondo.

Puedes comprobar todos los municipios en la página web de este enlace.

Fuera de la Comunidad Valenciana, los datos son igualmente concluyentes. En Andalucía, Málaga (91,36 puntos) y Almería (90,88) lideran el ranking nacional, con más de 310 días de sol al año, temperaturas suaves y la cercanía de aeropuertos internacionales. También destacan Cádiz (88,12), Sevilla (84,35) y Granada (83,15), que mantienen puntuaciones altas gracias a su clima y su red de servicios.

En Baleares, Ibiza (90,86) se consolida como la isla más feliz, acompañada de municipios como Llucmajor (88,44), Calvià (87,73) o Santa Eulalia del Río (86,94), que comparten con Canarias la combinación de clima estable, conectividad aérea y equilibrio entre vida urbana y entorno natural.

El liderazgo absoluto del ranking por municipios recae, sin embargo, en Canarias, con nueve localidades entre las veinte más felices del país. Las Palmas de Gran Canaria (88,80) y Santa Cruz de Tenerife (88,06) encabezan la lista insular, junto a municipios como Arona, Arrecife o Tías, todos ellos por encima de los 86 puntos.

Entre las grandes capitales del resto de España, Barcelona (86,90) y Tarragona (88,70) se sitúan en el grupo de cabeza gracias a su carácter costero y su excelente conectividad. Madrid (83,13) también aparece en el ranking pese a ser una ciudad de interior, demostrando que la felicidad no es exclusiva del litoral.

Un estilo de vida

El estudio de Sonneil concluye que la felicidad en España está determinada por una combinación de factores. El índice tiene en cuenta, entre otras cosas, el clima, la cercanía a aeropuertos, la accesibilidad de servicios educativos y sanitarios y el carácter costero o insular de los municipios. Una mezcla que explica por qué provincias como Alicante concentran tantos municipios entre los más felices de España.

«El clima mediterráneo, la calidad de los servicios, la cercanía al mar y un estilo de vida más calmado colocan a la provincia de Alicante en una posición privilegiada», explica Alfredo Millá, CEO de Sonneil.

¿Qué mide el Spain Happy Index?

El Spain Happy Index de Sonneil evalúa cada municipio en función de variables como:

• Número de días soleados y lluviosos

• Temperatura media anual

• Condiciones de viento

• Calidad y accesibilidad de servicios (salud, educación, infraestructuras)

• Entorno natural y bienestar subjetivo

El Spain Happy Index 2025 se ha convertido en una herramienta de referencia para visualizar cómo se distribuye el bienestar por territorios, aportando valor a ciudadanos, instituciones y quienes buscan invertir o residir en zonas con mayor calidad de vida.

