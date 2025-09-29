Clases suspendidas en Valencia el martes 30 de septiembre por la alerta de lluvias: listado completo

Vehículos aparcados en un puente de Castellar-Oliveral para prevenir ser arrastrados por las fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado un nuevo aviso de color naranja por riesgo importante de lluvias en Valencia para el martes 30 de septiembre, por lo que diferentes consistorios han tomado la decisión de ampliar la suspensión de clases para evitar riesgos en desplazamientos y con los alumnos.

Ante la alerta naranja prevista para este martes, el Ayuntamiento de Valencia mantiene suspendida la actividad de los centros educativos situados en las zonas afectadas por la dana del 29 de octubre del pasado año -las pedanías de La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo-, las áreas consideradas inundables y la zona litoral de la ciudad.

La alcaldesa María José Catalá ha concretado que «son aquellos que, según el Patricova están en zonas inundables» y «aquellos afectados por la dana» del 29 de octubre del pasado años, al tiempo que ha expuesto que a estos se unirán este martes «todos los centros educativos» ubicados «en la fachada marítima porque el temporal se centra también en la zona litoral». Estos últimos son los situados en «Nazaret, Malva-rosa, Cabanyal-Canyamelar, Pinedo y El Saler» porque «pensamos que están en la zona donde podemos tener más incidencia por las lluvias de este temporal».

En paralelo, otras localidades del área metropolitana han tomado el mismo camino suspendiendo la actividad lectiva ante la alerta naranja que Aemet pronostica hasta las 12 del mediodía del martes. Es el caso de Paterna, Alaquàs, Catarroja, Picanya y Massanassa, entre otras. Se espera que durante la tarde se vayan sumando más ayuntamientos a la cancelación de clases.

Estos son los municipios que han suspendido las clases para el martes 30 de septiembre en Valencia:

-Valencia (zona dana, inundables y fachada marítima)

-Alaquàs

-Catarroja

-Picanya

-Massanassa

-Paterna

-CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Valencia

-CEIP FORN D'ALCEDO Horno De Alcedo

-CEIP PADRE MANJÓN Valencia

-ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA SANTA CECILIA CASTELLAR-OLIVERAL Castellar-Oliveral

-ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA C.INSTR. MUSICAL CASTELLAR OLIVERAL Castellar-Oliveral

-IES EL RAVATXOL Castellar-Oliveral

-CEIP CASTELLAR-OLIVERAL Castellar-Oliveral

-CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE SAMBORI-LATORRE València

-CENTRE PRIVAT FP CFFOLGADO Valencia

-CEE PÚB. ROSA LLÁCER Castellar-Oliveral

-CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE FORMIGUETES Castellar-Oliveral

-ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA SEDAJAZZ Valencia

CENTROS INUNDABLES

-CEIP CAMI DE L'HORTA Benimàmet-Beniferri

-CEIP JOSÉ SENENT Masarrochos

-IES ISABEL DE VILLENA Valencia

-CEIP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ Valencia

-ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA EL PALMAR Palmar (El)

-ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA AGRUPACIÓ MUSICAL Masarrochos

-CENTRE ESTRANGER VALENCIA MONTESSORI SCHOOL Valencia

CENTROS EN FACHADA MARÍTIMA

-CENTRE PRIVAT LA PURÍSIMA Valencia

-CENTRE PRIVAT ESCUELAS PÍAS-MALVARROSA Valencia

-CENTRE PRIVAT CHINER VILLARROYA Valencia

-CEIP MALVA-ROSA Valencia

-CENTRE PRIVAT SANTIAGO APÓSTOL CABANYAL Valencia

-CENTRE PRIVAT NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS Valencia

-CENTRE PRIVAT SANTA MAGDALENA SOFÍA Valencia

-CEIP AUSIÀS MARCH Valencia

-CEIP BALLESTER FANDOS Valencia

-CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ Valencia

-CEIP CAVITE-ISLA DE HIERRO Valencia

-IES ISABEL DE VILLENA Valencia

-CEIP VICENTE BLASCO IBÁÑEZ Valencia

-CEIP PINEDO Pinedo

-IES EL GRAO Valencia

-CEIP LLUÍS DE SANTÀNGEL Saler (El)

-CEIP JUAN MANUEL MONTOYA Valencia

-CENTRE PÚBLIC FPA MALVARROSA Valencia

-CENTRE PÚBLIC FPA ESCUELA POPULAR NAZARET Valencia

-ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA CENTRE DE MÚSICA NATZARET Valencia

-ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA POBLADOS MARÍTIMOS Valencia

-ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA EL PALMAR Palmar (El)

-EI 1er CICLE MUNICIPAL DE PINEDO Pinedo

-IES EL SALER Saler (El)

-ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA DE LA SOC.MUS.UNIÓN DE PESCADORES Valencia

-CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE INFANTES Valencia

-CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE PITUFOS Valencia

-EI 1er CICLE MUNICIPAL GENT MENUDA Valencia

-CENTRE PRIV. ED. INF. 1er CICLE SAINT TIMOTHY Valencia

-ESCOLA PRIVADA DE MÚSICA SANTA CECILIA DEL GRAU Valencia

-CENTRE PRIVAT FP CF FOLGADO-PORT Valencia