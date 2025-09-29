Valencia mantiene las clases suspendidas este martes en zonas inundables y afectadas por la dana

El Ayuntamiento de Valencia ha decidido mantener la suspensión de la actividad escolar este martes 30 de septiembre en los centros educativos ubicados en zonas inundables, afectados por la dana y en colegios situados en la fachada marítima de la ciudad.

Así lo ha confirmado la alcaldesa María José Catalá tras la última reunión del Cecopal de la ciudad, activado desde este pasado domingo por la previsión meteorológica que pronostica lluvias torrenciales en la capital del Turia y en el área metropolitana.

La decisión se ha tomado después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) extendiera la alerta naranja por lluvias en Valencia para este martes, lo que ha obligado a ampliar la suspensión de clases en zonas susceptibles de sufrir el temporal.

En paralelo, el Ayuntamiento de Valencia ha pedido este lunes a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a LaLiga que se aplace el partido previsto para esta noche en Mestalla entre el Valencia CF y el Real Oviedo, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025-26, ante la alerta por lluvias decretada para la capital valenciana y otras poblaciones de esta provincia.

La primera edil, que ha subrayado que el consistorio valenciano no tiene competencias para decidir si ese encuentro deportivo se mantiene o se suspende, ha explicado que se ha puesto en contacto con la RFEF para pedir que esa cita se aplace.