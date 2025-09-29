Temporal de lluvias en Valencia, Castellón, Tarragona y resto de España, en directo: carreteras cortadas, avisos rojos de la Aemet por el exhuracán Gabrielle y última hora hoy

Sigue en directo el temporal de lluvias en Valencia, Castellón, Tarragona y resto de España, en directo, con la última hora de las carreteras cortadas, avisos de Aemet por el exhuracán Gabrielle y la última hora hoy.

09:21 Las fuertes lluvias provocan más de un centenar de incidencias en Zaragoza y poblaciones cercanas La tormentas de este domingo causaron daños en Cuarte, Cadrete y María de Huerva. La Aemet registró 74,2 litros por metro cuadrado en la estación de Valdespartera, en la capital aragonesa.

09:17 Bomberos realizan una veintena de intervenciones en Valencia Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han realizado esta noche una veintena de intervenciones en la provincia como consecuencia de las lluvias. En concreto, los efectivos se han centrado, sobretodo, en la revisión de viviendas. Así mismo, los bomberos han estado extrayendo agua o supervisando el saneamiento de algún árbol, han indicado desde la entidad, que ha concretado que hasta el momento no ha habido que lamentar graves incidentes.

08:51 Se desborda una acequia en La Torre Una acequia de riego del barrio valenciano de La Torre a la altura de la V-30 se ha desbordado esta noche como consecuencia de las fuertes lluvias, según ha informado Policía Local de València. El temporal ha obligado a los agentes de Policía Local a revisar las zonas inundables de las pedanías norte y sur para controlar el nivel del agua de los barranco.

08:29 Ocho carreteras cortadas La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que un total de ocho carreteras se encuentran cortadas al tráfico a consecuencia de las inundaciones: tres en la Comunidad Valenciana, otras tres en Cataluña y dos más en Aragón. En concreto, en la provincia de Valencia sufren cortes totales al tráfico por el agua la CV-472, desde el kilómetro 7,9 a la altura de Los Corrales, al kilómetro 8,29 en Las Cuevas; la CV-395 en ambos sentidos, desde el kilómetro 17 en Chera al 27, en la localidad de Sot de Chera; así como la carretera CV-429, desde el kilómetro 16 en Yatova al 28 en Hortunas. En Cataluña la C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona y la TV-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia (Tarragona) se han cortado durante la madrugada de este lunes porque están inundadas, según ha informado Protecció Civil de Cataluña en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press. Por su parte, en Aragón está cerradas al tráfico por inundaciones la carretera A-2306, a la altura de Azuara (Zaragoza) desde el kilómetro 35.72 al 33, en ambos sentidos. También está cerrada la TE-V-1703, a la altura de Vinaceite (Teruel), desde el kilómetro 3,6 al 3,8.

08:25 Incidencias en Metrovalencia El servicio de Metrovalencia, que opera hoy con horario de sábado para adaptarse a las circunstancias, ha sufrido este lunes las primeras incidencias por las lluvias con la circulación interrumpida entre Santa Rita y Llíria.

08:18 Se amplían los avisos rojos Se amplían los avisos rojos de Tarragona y Castellón hasta las 12:00 h de este lunes, pues continúa lloviendo con mucha intensidad en la zona.

08:17 La Aemet amplia sus alertas y eleva a naranja el aviso de lluvias para este lunes en la Región de Murcia La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado sus alertas para la Región de Murcia, elevando a naranja el aviso de lluvias, que afectará este lunes a la práctica totalidad de la comunidad autónoma. Así, la alerta naranja, por unas lluvias que pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, afectará al Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, desde las 12.00 a 23.59 horas. Asimismo, otra alerta de nivel amarillo prevé precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en el Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, de las 6.00 a las 12.00 horas. Y en general ha emitido una alerta amarilla para toda la Región de Murcia, incluyendo el Campo de Cartagena y Mazarrón, de las 6.00 a las 23.59 horas. Todos los avisos tienen una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento.

08:08 Carreteras cortadas en Tarragona Entre las 7.30 horas y las 9.30 horas de este lunes se pueden producir precipitaciones de piedra, rachas fuertes de viento, chasquidos o tornados en el Montsià y Baix Ebre (Tarragona), según ha avisado Protección Civil. Además, ha informado de las carreteras que se encuentran cortadas.

08:06 Alerta a los móviles en las comarcas del Bajo Ebro En Tarragona, se han suspendido las clases y mandado alerta por lluvias en las comarcas del Bajo Ebro y Montsiá. En un mensaje en 'X', el Meteocat ha informado que la precipitación en las Terres de l'Ebre es de «intensidad torrencial» --ya que cae más de 40 milímetros de agua en 30 minutos--. La línea de precipitación ha dejado 45 milímetros de agua en 30 minutos en Alcanar (Tarragona) y se desplaza hacia el norte de las comarcas del Montsià y Baix Ebre.

08:01 Las fuertes lluvias en Valencia desbordan el barranco de la Saleta, en Aldaia, y anega varias calles La madrugada del domingo al lunes ha sido de mucha tensión para los vecinos de Aldaia, que solo veían subir el agua del barranco de la Saleta. Las fuertes lluvias durante la noche hacían temer lo peor a los vecinos de esta localidad valenciana, en aviso rojo por agua y tormentas, aunque el cese de las precipitaciones a medida que avanzaban las horas y las compuertas instaladas por el Ayuntamiento han hecho que, pese al desbordamiento del barranco, apenas algunos barrios fueran anegados.