«Cerveza a un euro para españoles y más cara para turistas»: le intervienen 5.000 latas y sufre un ataque de sinceridad

Agentes de la Policía Local de Valencia han decomisado un total de 5.040 latas de cerveza y refrescos destinadas a la venta ilegal en las playas de Valencia en una vivienda de la zona conocida como las Casitas Rosas, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado. Concretamente, los efectivos policiales han intervenido 52 packs de cervezas que contenían 3.648 latas; 44 packs con 1.056 latas de Coca-Cola y seis packs con 144 latas de Fanta de Limón.

La incautación tuvo lugar el pasado jueves, después de que los agentes que realizaban servicios de playas detectaran un varón, que circulaba por la acera con un carro de compra y una nevera de corcho blanco, efectuando operaciones de carga y descarga de refrescos y cervezas desde un vehículo al interior de un edificio.

Tras ser interpelado por los agentes, el hombre se mostró nervioso y dio respuestas incongruentes. Además, desde la puerta del edificio, los agentes advirtieron que, en una de las viviendas, había más neveras de poliuretano de color blanco con hielo y cervezas, al parecer ya preparadas para la venta no sedentaria en la zona de la playa.

Tras dialogar con el interrogado, el hombre aclara que no es repartidor, pero que «se busca la vida y usa la vivienda como almacén». Ante ello, los agentes le solicitaron la factura de compra de las bebidas, la cual no tenía. Si bien, finalmente y de manera espontánea, el varón explicó que se dedicaba a vender latas de cerveza a un euro para españoles y a 1,5 para turistas extranjeros.

Posteriormente, los agentes pidieron autorización para entrar en la vivienda, a lo que el hombre accedió. En esta fase, los agentes localizaron una gran cantidad de cajas de latas en condiciones de insalubridad extremas, con desorden, trastos, cajas, cucarachas y hormigas. Además, también fueron detectadas cinco neveras para enfriar las bebidas.

Una actividad ilegal y denunciada en multitud de ocasiones

Este tipo de actividad ilegal de venta no sedentaria que no cumple con las garantías necesarias y tampoco evita la venta de bebidas alcohólicas a menores ha sido denuncia en numerosas ocasiones por la asociación de vecinos, recuerda la Policía Local.

Finalmente, los agentes procedieron a la incautación del producto, la cual comunicaron a las marcas perjudicadas por si quisieran emprender proceso judicial. Además, se dio traslado al área de sanidad del Ayuntamiento por si existiese algún tipo de responsabilidad y se han guardado muestras por interés penal/administrativo. El resto del producto ha sido destruido.