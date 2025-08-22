Le pillan en un control por el olor a marihuana y alega que cultiva lavanda y romero

Imagen de un agente de la Guardia Civil con la plantación de marihuana incautada

Lo que empezó como un control rutinario de tráfico en la localidad valenciana de Pedreguer, acabó destapando una plantación de marihuana en una vivienda del municipio, con más de 2.500 gramos incautados. El fuerte olor que desprendía el vehículo del vecino de 46 años levantó las sospechas de los agentes de la Guardia Civil y ahora se le investiga por un presunto delito contra la salud pública.

Aunque el conductor alegó inicialmente que se dedicaba al cultivo de romero y lavanda, y posteriormente aseguró estar vinculado al cannabidiol (CBD), levantó las dudas de la Benemérita tras no presentar ninguna autorización que acreditase la actividad.

Por ello, las autoridades iniciaron diversas vigilancias discretas sobre su domicilio, ubicado en la partida de Alfas, en las que pudieron constatar la presencia reiterada de olor a marihuana en la zona. Una vez confirmadas las sospechas, en el mes de julio con el apoyo de la Policía Local de Pedreguer se procedió al registro de la vivienda, donde se encontraba el investigado.

Durante el registro, se localizaron en la planta superior del inmueble dos habitaciones habilitadas como cultivo indoor, equipadas con sistemas de iluminación LED de alta intensidad, deshumidificadores, aire acondicionado y extractores. En ellas crecían 45 plantas de marihuana en avanzado estado de floración.

Además, en la planta inferior de la vivienda, el propio investigado condujo a los agentes hasta un armario cerrado en el que almacenaba 28 tarros herméticos con cogollos secos de marihuana, 30 bolsas de plástico con cogollos listos para su distribución, gran cantidad de bolsas individuales etiquetadas con distintas variedades de cannabis, así como una vinoteca destinada a la conservación de semillas y diversos útiles de pesaje y manipulación.

En total, la sustancia intervenida asciende a 2.500 gramos netos de marihuana, cantidad muy superior a la destinada al autoconsumo. Así, el lugar presentaba claros indicios de un punto de venta de droga debido al modo de conservación, el etiquetado individualizado, la diversidad de variedades y los materiales para el fraccionamiento y distribución.

Por todo ello, el propietario de la vivienda ha sido investigado por un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo de marihuana y tráfico de drogas. Las diligencias instruidas y el material intervenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Denia.