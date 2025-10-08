Suspenden una manifestación por el 9 de octubre en Valencia y dejan otra en el aire

La Comissió 9 d'Octubre ha suspendido la manifestación que iba a recorrer este jueves por la tarde el centro de Valencia con motivo del Día de la Comunidad Valenciana debido a la alerta naranja decretada por previsión de lluvias.

Una cancelación que se ... suma a la de muchos otros actos que estaba previsto que se celebraran en la capital del Turia y en muchas otras localidades de la región durante el festivo autonómico.

Por su parte, la Coordinadora Obrera Sindical ha informado de que esperará a las 15 horas de este jueves para valorar la situación y tomar una decisión sobre su protesta, convocada a las 18h. Desde la Comissió 9 d'Octubre justifican la medida «por responsabilidad colectiva». «Esta decisión se ha tomado de manera consensuada entre todas las entidades integrantes, después de valorar las informaciones oficiales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y por responsabilidad hacia la seguridad y el bienestar de todas las persones participantes», señalan.

