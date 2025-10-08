Suscribete a
Suspenden una manifestación por el 9 de octubre en Valencia y dejan otra en el aire

La protesta prevista para este jueves por tarde se suma a la cascada de cancelaciones tras activarse la alerta naranja por lluvias

La alerta naranja por lluvias suspende actos del 9 de octubre en Valencia: no habrá ni entrega de distinciones ni procesión cívica

Qué abre en Valencia y qué cierra este jueves por el festivo del 9 de octubre: horarios de centros comerciales y supermercados

Recorrido de las manifestaciones previstas por el 9 de octubre en Valencia
Recorrido de las manifestaciones previstas por el 9 de octubre en Valencia ABC

La Comissió 9 d'Octubre ha suspendido la manifestación que iba a recorrer este jueves por la tarde el centro de Valencia con motivo del Día de la Comunidad Valenciana debido a la alerta naranja decretada por previsión de lluvias.

Una cancelación que se ... suma a la de muchos otros actos que estaba previsto que se celebraran en la capital del Turia y en muchas otras localidades de la región durante el festivo autonómico.

