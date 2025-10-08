Qué abre en Valencia y qué cierra este jueves por el festivo del 9 de octubre: horarios de centros comerciales y supermercados

Valencia alberga este jueves la festividad del 9 de octubre, una fecha marcada en el calendario de los valencianos para conmemorar la historia y la tradición de la región. La jornada, día no laborable en el territorio, estará marcada por numerosos actos como ... la procesión cívica o la mascletá.

Así, con motivo del Día de la Comunidad Valenciana, bajarán la persiana supermercados como Mercadona, Consum, Carrefour, Alcampo, Día, Lidl, Economy Cash y Supermercados El Corte Inglés, que volverán a su actividad normal el viernes 10 de octubre.

No obstante, las franquicias de Consum Charter y Carrefour Exprés sí que abrirán algunos de sus supermercados en diferentes ubicaciones de la ciudad, con diferentes horarios dependiendo del establecimiento, que se pueden consultar en sus respectivas páginas web.

En cuanto a los centros comerciales, cerrarán sus tiendas, aunque darán servicio de restauración y de ocio, como por ejemplo sí abrirán las salas de cine. Los grandes espacios que cerrarán sus establecimientos serán Aqua Multiespacio, El Saler, Bonaire, Nuevo Centro, Gran Turia y MN4.